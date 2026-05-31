Lan tỏa yêu thương nơi biên cương, chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Na Mèo

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) và 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam, mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đoàn UBND tỉnh, Ban Thanh niên Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Lan tỏa yêu thương nơi biên cương”, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân xã Na Mèo.

Gần 300 người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi và trẻ em trên địa bàn xã Na Mèo đã tham gia chương trình.

Tại chương trình, gần 40 cán bộ y tế, đoàn viên thanh niên và lực lượng phối hợp đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, đo huyết áp, điện tim, khám mắt, chụp đáy mắt, siêu âm tổng quát và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe, đoàn công tác còn trao nhiều phần quà cho các gia đình khó khăn...

... trao quà cho học sinh nghèo vượt khó...

...và hỗ trợ trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng; triển khai công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”.

Đặc biệt, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà Trạm Y tế xã Na Mèo nhằm động viên đội ngũ y tế cơ sở tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân vùng biên giới.

Chương trình cũng lồng ghép hoạt động tuyên truyền pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân địa phương.

Thông qua chương trình, các đơn vị mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của đội ngũ cán bộ y tế, đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang; đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân - y, góp phần chăm lo sức khỏe Nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người thầy thuốc và tuổi trẻ Thanh Hóa trong các hoạt động an sinh xã hội.

Với phương châm “Ở đâu người dân cần, ở đó có thầy thuốc”, chương trình đã mang đến những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần sẻ chia khó khăn, tiếp thêm niềm tin cho người dân vùng biên giới còn nhiều thiếu thốn, qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc Thanh Hóa tận tâm, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.

Tô Hà