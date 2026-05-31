Ngày hội Gia đình Hợp Lực: Kết nối - gắn bó - cùng nhau tỏa sáng

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu Nhi (1/6), với chủ đề “Kết nối - gắn bó - cùng nhau toả sáng”, sáng 31/5, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực tổ chức chương trình “Ngày hội Gia đình Hợp Lực năm 2026” với sự tham gia của lãnh đạo Tổng Công ty, cán bộ, người lao động cùng đông đảo người thân và các em nhỏ đến từ các đơn vị thành viên.

Ngay từ đầu chương trình, không khí ngày hội đã diễn ra sôi nổi với các hoạt động khởi động tập thể, giao lưu và cổ vũ đầy hào hứng. 8 đội chơi đại diện cho các đơn vị đã tham gia tranh tài ở 2 nội dung chính gồm kéo co và liên hợp trò chơi vận động dành cho cả người lớn và trẻ em.

Các phần thi đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần đồng đội và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, mang đến nhiều tiếng cười và những khoảnh khắc đáng nhớ.

Thông qua các hoạt động tập thể, chương trình không chỉ tạo cơ hội để cán bộ, người lao động thư giãn sau những ngày làm việc vất vả mà còn góp phần thắt chặt tình cảm gia đình, nâng cao tinh thần đoàn kết, sẻ chia và xây dựng văn hóa doanh nghiệp Hợp Lực ngày càng bền vững.

Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho những đội thi xuất sắc, đồng thời ghi nhận tinh thần tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của tất cả 8 đội chơi.

Chương trình khép lại trong không khí vui tươi, phấn khởi, để lại nhiều ấn tượng đẹp và những kỷ niệm ý nghĩa đối với mỗi cán bộ, người lao động và gia đình tham dự.

“Ngày hội Gia đình Hợp Lực năm 2026” là hoạt động văn hóa, thể thao ý nghĩa nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn, đồng thời tri ân những gia đình luôn đồng hành cùng sự phát triển của Hợp Lực trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành.

Tô Hà