Thế giới

Ngân sách Đức 2026: Ưu tiên quốc phòng, viện trợ Ukraine

Minh Phương
(Baothanhhoa.vn) - Quốc hội Đức (Bundestag) vừa chính thức thông qua ngân sách liên bang 2026 trị giá 524 tỷ euro (gần 608 tỷ USD), mức cao nhất từ trước tới nay. Gói ngân sách này bao gồm gần 180 tỷ euro vốn vay, cao hơn 21,5 tỷ euro so với ngân sách 2025.

Quốc hội Đức (Bundestag) vừa chính thức thông qua ngân sách liên bang 2026 trị giá 524 tỷ euro (gần 608 tỷ USD), mức cao nhất từ trước tới nay. Gói ngân sách này bao gồm gần 180 tỷ euro vốn vay, cao hơn 21,5 tỷ euro so với ngân sách 2025.

Quốc hội Đức chính thức thông qua ngân sách liên bang năm 2026 trị giá 524 tỷ euro. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, khoản chi quốc phòng khoảng 108 tỷ euro, mức cao nhất dành cho xây dựng và hiện đại hóa quân đội Đức kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Điều này phản ánh rõ ràng quyết tâm của Chính phủ Đức đặt an ninh quốc gia và hiện đại hóa lực lượng vũ trang vào ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh thế giới đầy biến động.

Ngân sách cũng dành 11,5 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine, thông qua việc mua pháo, máy bay không người lái, xe bọc thép và các thiết bị quân sự khác, nhằm hỗ trợ Kiev duy trì phòng thủ trước xung đột với Nga. Đây được đánh giá là mức hỗ trợ lớn nhất từ trước tới nay, thể hiện quyết tâm của Đức cùng liên minh phương Tây trong việc tiếp tục hậu thuẫn Ukraine.

Bên cạnh quốc phòng và viện trợ Ukraine, ngân sách 2026 cũng phản ánh nỗ lực của Berlin trong việc bảo vệ ngành công nghiệp ôtô truyền thống, tìm cách “đối trọng” với lệnh cấm xe động cơ đốt trong mới của Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2035, nhằm duy trì quyền phát triển và sản xuất động cơ truyền thống trong giai đoạn chuyển đổi.

Giới phân tích cảnh báo, với gần 180 tỷ euro đi vay, nợ công Đức sẽ tăng mạnh nếu kinh tế không phục hồi, có thể ảnh hưởng tới chi tiêu cho phúc lợi, y tế và xã hội. Việc ưu tiên chi ngân sách quốc phòng cũng làm dấy lên lo ngại rằng các khoản chi cho y tế, giáo dục và phúc lợi có thể bị “lép vế,” đặc biệt trong bối cảnh dân số già hóa.

Ngoài ra, việc cố giữ động cơ đốt trong có thể xung đột với xu hướng toàn cầu hướng tới xanh hóa và xe điện, tiềm ẩn nguy cơ khiến ngành ôtô Đức tụt hậu nếu không chuyển đổi linh hoạt, đồng thời đặt ra thách thức về công nghiệp và xuất khẩu. Berlin cũng có thể đối diện phản ứng từ các nước EU, doanh nghiệp sản xuất xanh và người tiêu dùng ủng hộ môi trường nếu đi chệch hướng so với xu hướng chung của EU.

Minh Phương

Nguồn: Xinhua, Reuters

#Euro #Ukraine #Viện trợ #Ngân sách quốc phòng #Quốc hội

