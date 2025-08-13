Nga xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine

Sự tiến quân của Nga đã khiến Ukraine phải điều chuyển một số đơn vị giàu kinh nghiệm nhất của mình để ngăn chặn.

Ukraine đã điều động lực lượng thiện chiến nhất đến khu vực Donetsk phía đông để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga, trước lo ngại có thể dẫn đến sự sụp đổ quy mô lớn ở khu vực này của mặt trận.

Động thái trên chiến trường diễn ra vài ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về kế hoạch chấm dứt chiến tranh.

Trong 3 ngày qua, quân đội Nga đã tiến về phía bắc theo hai hướng, đánh dấu sự xâm nhập sâu nhất trong khoảng một năm qua. Tuy nhiên, có nhiều đánh giá khác nhau về tình hình trong hàng ngũ Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky và các phát ngôn viên quân sự đã hạ thấp tầm quan trọng của cuộc tiến công này, trong khi một số binh sĩ và quan sát viên quân sự tỏ ra lo ngại hơn nhiều.

“Lực lượng Phòng vệ đang thực hiện các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga theo hướng Dobropillia và Pokrovsk, nơi lực lượng Nga tập trung hơn 110.000 quân nhân”, Andriy Kovalov, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố.

Bất chấp những đánh giá này, binh sĩ và các nhà quan sát quân sự Ukraine cũng như phương Tây đang có cái nhìn bi quan hơn. Mối lo ngại là Nga có thể tập trung lực lượng sau những thắng lợi, rồi chuyển hướng sang phía tây. Điều này có thể cắt đứt một nhóm lớn quân đội Ukraine, dẫn đến việc tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.

Phóng viên Yaroslav Trofimov của tờ Wall Street Journal lưu ý trên X: “Nhiều nguồn tin từ Ukraine đưa tin về một cuộc đột phá của Nga hướng tới Dobropilla ở khu vực Donetsk, quân đội Nga tiến công cắt đứt tuyến đường Dobropilla-Kramatorsk”. “Nếu không được ngăn chặn nhanh chóng, điều này có khả năng gây ra hậu quả rất nghiêm trọng”.

Cựu phát ngôn viên báo chí của Tổng thống Ukraine Zelensky, Iuliia Mendel, cũng nêu những lo ngại tương tự.

“Ukraine đang triển khai những chiến binh giàu kinh nghiệm nhất ra mặt trận,” Iuliia Mendel phát biểu hôm 12/8. Đồng thời cho biết có nguy cơ nghiêm trọng đối với hai thành phố lớn cuối cùng trong khu vực - Sloviansk và Kramatorsk - có thể bị cắt đứt khỏi vùng Dnipro rộng lớn, khiến Kharkiv trở thành tuyến đường tiếp tế duy nhất.

“Hiện tại, Nga đã thành công, thông qua áp lực liên tục, tiến vào các khu định cư Kucheriv Yar và Zolotyi Kolodiaz”, nhóm nguồn mở DeepState, vốn có quan hệ mật thiết với quân đội Ukraine, cảnh báo.

Tình hình nghiêm trọng đến mức Bohdan Krotevych, một trung tá Vệ binh Quốc gia Ukraine và cựu tham mưu trưởng Azov, đã viết một thông điệp công khai gửi tới ông Zelensky trên X.

“Tôi thực sự không biết chính xác những gì đang được báo cáo với ngài, nhưng tôi xin thông báo: tuyến Pokrovsk - Kostiantynivka hoàn toàn hỗn loạn,” ông viết. “Và sự hỗn loạn này đã gia tăng trong một thời gian dài, ngày càng tồi tệ hơn... Trên thực tế, không hề tồn tại một tuyến chiến đấu ổn định. Pokrovsk và Myrnohrad gần như bị bao vây. Kostiantynivka đang bị bao vây một phần. Kẻ thù đang tiến về phía Kramatorsk và Druzhkivka.”

Theo Michael Kofman, một nhà phân tích quân sự uy tín và là thành viên cấp cao của Chương trình Nga và Âu Á tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, lợi thế áp đảo về nhân lực của Nga là một yếu tố quan trọng trong bước tiến này.

Kofman lưu ý do tính chất bao phủ rộng rãi của máy bay không người lái, Nga không dựa vào các cuộc tấn công bằng xe bọc thép mà dựa vào nhiều nhóm bộ binh nhỏ để vượt qua hệ thống phòng thủ quá tải của Ukraine.

Thời gian có lẽ không đứng về phía Ukraine khi cả hai bên đều đang tranh giành vị thế trước cuộc gặp Trump-Putin tại Alaska để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Nhà lãnh đạo Mỹ đã ám chỉ bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ bao gồm việc Ukraine từ bỏ lãnh thổ.

Trong cuộc họp báo hôm 12/8, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không rời khỏi Donbas.

TD (theo TWZ)