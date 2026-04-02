Nga tuyên bố kiểm soát toàn bộ Luhansk, Ukraine bác bỏ

Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn vùng Luhansk của Ukraine, song phía Kyiv bác bỏ thông tin này, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ thúc đẩy nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột tiếp tục được xúc tiến.

Binh sĩ Ukraine giao tranh với quân đội Nga tại tỉnh Luhansk vào ngày 11 tháng 4 năm 2023. Ảnh: Kyiv Independent

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/4 cho biết, các đơn vị thuộc Nhóm Lực lượng phía Tây đã “hoàn thành việc giải phóng” toàn bộ khu vực Luhansk. Tuyên bố này đồng nghĩa với việc Moskva khẳng định đã giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng lãnh thổ chiến lược ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, phía Ukraine nhanh chóng phủ nhận. Người phát ngôn Nhóm Lực lượng Liên hợp Ukraine Viktor Trehubov cho biết, tình hình tại Luhansk không có thay đổi đáng kể, đồng thời thừa nhận lực lượng Ukraine hiện chỉ kiểm soát một số khu vực nhỏ vốn đã được duy trì từ trước.

Trong thời gian qua, các tuyên bố về diễn biến trên thực địa từ các bên thường khó kiểm chứng độc lập. Giới chức Ukraine từng nhiều lần cho rằng những thông tin về tiến triển của Nga nhằm tạo lợi thế trong các tính toán ngoại giao.

Diễn biến trên xảy ra khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy dự kiến có cuộc trao đổi trực tuyến với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, gồm Steve Witkoff và Jared Kushner, nhằm thảo luận khả năng thúc đẩy các vòng đàm phán tiếp theo.

Nga trước đó đã tuyên bố sáp nhập bốn khu vực tại Ukraine, gồm Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia vào năm 2022, song chưa kiểm soát hoàn toàn các vùng này. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cho rằng, Ukraine vẫn còn hiện diện quân sự ở một phần nhỏ của Luhansk và yêu cầu Kyiv rút lực lượng khỏi các khu vực trên như điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình, đề xuất mà Ukraine không chấp nhận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: NBC News

Theo Tổng thống Zelenskyy, giao tranh trên tiền tuyến hiện vẫn diễn biến phức tạp khi Nga gia tăng các hoạt động tấn công, trong khi lực lượng Ukraine tiếp tục duy trì phòng thủ.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, chiến thuật của Ukraine đang làm chậm đà tiến công của Nga, đồng thời ghi nhận một số kết quả tích cực gần đây.

Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tiếp diễn, khiến 4 người thiệt mạng tại Cherkasy và gây hư hại cơ sở hạ tầng ở Lutsk. Không quân Ukraine cho biết đã đánh chặn phần lớn thiết bị, song vẫn có thiệt hại.

Liên Hợp Quốc ước tính hơn 15.000 dân thường thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát. Ukraine hiện tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, AP