Nga trở thành quốc gia đầu tiên ký thỏa thuận miễn thị thực với Saudi Arabia

Bên lề Diễn đàn Đầu tư và Kinh doanh Nga - Saudi Arabia tại thủ đô Riyadh ngày 1/12, đại diện hai nước đã ký kết thoả thuận miễn thị thực song phương, dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2026.

Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan và Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ký kết thoả thuận miễn thị thực song phương tại thủ đô Riyadh, ngày 01/12/2025. Ảnh: KSAMOFA.

Như vậy, Nga đã chính thức trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ký thỏa thuận miễn thị thực với quốc gia Arap nằm trong danh sách giàu có nhất thế giới này.

Thỏa thuận được kí kết giữa Ngoại trưởng nước chủ nhà, Hoàng tử Faisal bin Farhan và Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, với sự chứng kiến Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, Bộ trưởng Năng lượng kiêm Chủ tịch Ủy ban chung Saudi Arabia – Nga.

Theo thỏa thuận mới, công dân sở hữu hộ chiếu của cả hai nước sẽ được phép nhập cảnh mà không cần thị thực để du lịch, công tác hoặc thăm thân. Quyền miễn trừ này cho phép lưu trú tối đa 90 ngày, liên tiếp hoặc cộng dồn, trong một năm.

Theo giới chức hai nước, thỏa thuận này phản ánh cam kết của Moscow và Riyadh trong việc tạo thuận lợi cho việc đi lại và thúc đẩy sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa người dân hai nước, đồng thời dự kiến ​​sẽ thúc đẩy du lịch, tăng cường hợp tác kinh tế và văn hóa trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, miễn trừ này không áp dụng cho du khách nhập cảnh vì mục đích làm việc, học tập, cư trú hoặc hành hương Haji, tất cả đều vẫn phải xin thị thực đặc biệt.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh hành chính cho phép công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Nga mà không cần thị thực trong thời hạn tối đa 30 ngày, áp dụng cho mục đích du lịch hoặc công tác. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến ngày 14/9/2026, theo nguyên tắc đối ứng sau khi Trung Quốc trước đó cũng đã bãi bỏ yêu cầu thị thực đối với công dân Nga.

Cờ Trung Quốc và Nga tại Phòng Thị thực của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Vladivostok, Nga. Ảnh RIA

Theo giới quan sát, việc Nga áp dụng chế độ miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Trung Quốc không chỉ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nền kinh tế lớn, mà còn dự kiến thúc đẩy ngành du lịch và giao thương song phương phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, góp phần đa dạng hóa nguồn khách quốc tế đến Nga và tạo đà hồi phục kinh tế hậu đại dịch.

Ngọc Liên

RIA/Moscow Times