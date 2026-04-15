Nga thử nghiệm hệ thống điều khiển dàn UAV tấn công, bàn giao máy bay MC-21

Nga vừa công bố đồng thời hai thông tin liên quan đến phát triển công nghiệp hàng không dân dụng và công nghệ quốc phòng, trong đó có kế hoạch bàn giao máy bay MC-21 và thử nghiệm hệ thống điều khiển dàn thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công mới.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nga Gennady Abramenkov, Nga dự kiến bàn giao lô máy bay chở khách tầm trung MC-21 đầu tiên do trong nước phát triển trong giai đoạn 2026–2027. Hiện đã có 18 máy bay được ký hợp đồng sản xuất, với tiến độ bàn giao theo kế hoạch.

Ông Abramenkov cho biết hai nguyên mẫu MC-21 đã hoàn thành 76 chuyến bay chứng nhận trong tổng số 232 chuyến bay theo kế hoạch, cùng với 112 chuyến bay phục vụ phát triển. Việc sản xuất hàng loạt đã bắt đầu trên cơ sở tài liệu kỹ thuật ban đầu và tiếp tục được điều chỉnh trong quá trình thử nghiệm và chứng nhận.

MC-21 là dòng máy bay thân hẹp tầm trung, có sức chứa tối đa 211 hành khách và tầm bay khoảng 3.830 km. Dự án ban đầu được phát triển với sự tham gia quốc tế, nhưng sau đó Nga chuyển hướng nội địa hóa và thay thế linh kiện nhập khẩu do tác động của các biện pháp trừng phạt.

Cùng ngày, Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Nga cũng thông báo đã phát triển một hệ thống điều khiển dàn UAV tấn công mới và đã hoàn thành thử nghiệm sơ bộ.

Hệ thống này được phát triển dựa trên nền tảng UAV “Supercam”, gồm UAV cải tiến truyền dữ liệu, bệ phóng và trạm điều khiển đặt trên phương tiện cơ động. Theo thiết kế, mỗi người vận hành có thể điều khiển đồng thời tới 10 UAV trong quá trình trinh sát khu vực mục tiêu.

Khi một UAV phát hiện mục tiêu, dữ liệu sẽ được tự động chia sẻ cho các UAV khác. Sau khi người điều khiển xác nhận, hệ thống sẽ tự động phân công nhiệm vụ và điều phối các UAV tiến hành tấn công theo nhóm nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến và khả năng vượt qua hệ thống phòng không.

Theo thông cáo, trong các thử nghiệm ban đầu hệ thống đã đánh trúng mục tiêu và công tác nghiên cứu, hoàn thiện vẫn đang tiếp tục.

Trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine tiếp diễn, hai bên được cho là tiếp tục gia tăng sử dụng UAV trong tác chiến. Phía Nga cho biết trong 24 giờ trước đó đã bắn hạ 391 UAV của đối phương.

Vân Bình

Nguồn: Tass, Tân Hoa Xã