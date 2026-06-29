Nga lên tiếng gay gắt, cáo buộc phương Tây thao túng chính trường Armenia

Ngày 28/6 Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng các nước phương Tây đã có sự can thiệp “chưa từng có” vào chiến dịch bầu cử gần đây tại Armenia, đồng thời cáo buộc phương Tây đang gia tăng ảnh hưởng đối với bộ máy nhà nước của quốc gia Nam Kavkaz này. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và Yerevan tiếp tục xuất hiện nhiều bất đồng về định hướng đối ngoại và an ninh.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: armenia.news

Theo thông cáo do đảng Nước Nga Thống nhất công bố, ông Medvedev cho rằng, chính quyền Armenia đang tiến hành một đợt trấn áp mới nhằm vào các lực lượng đối lập mà giới lãnh đạo nước này coi là bất lợi về chính trị. Ông Medvedev đặc biệt đề cập đến vụ việc liên quan ông Gagik Tsarukyan, lãnh đạo đảng Armenia Thịnh vượng, một trong những đảng đối lập có ảnh hưởng tại nước này.

Ông Medvedev nhận định các nước phương Tây không lên tiếng trước những diễn biến nói trên, trong khi theo ông, sự can thiệp của họ vào chiến dịch bầu cử tại Armenia là ở mức chưa từng có. Quan chức Nga cáo buộc phương Tây đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của bộ máy nhà nước Armenia và cho rằng Yerevan sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn thoát khỏi sức ép này.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho rằng các nước phương Tây xem Armenia như một công cụ trong chiến lược đối phó với Nga, đồng thời tìm cách làm suy yếu các lực lượng chính trị chủ trương duy trì quan hệ hợp tác với Moscow.

Nga lên tiếng gay gắt, cáo buộc phương Tây thao túng chính trường Armenia. Ảnh: Tass

Ông Medvedev cũng cảnh báo việc Armenia cắt giảm hoặc chấm dứt các mối quan hệ truyền thống với Nga có thể kéo theo những hệ quả nghiêm trọng đối với người dân nước này. Theo ông, Liên minh châu Âu không tính đến những tác động kinh tế và xã hội mà Armenia có thể phải đối mặt nếu thay đổi căn bản chính sách đối ngoại sau nhiều thập kỷ duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga.

Khép lại tuyên bố, ông Medvedev nhấn mạnh Moscow sẽ đánh giá định hướng của chính quyền Armenia thông qua các hành động thực tế, thay vì chỉ dựa trên các tuyên bố chính trị.

Đến nay, phía chính phủ Armenia cũng như các nước phương Tây chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với những cáo buộc của ông Medvedev.

Lê Hà.

Nguồn: TASS.