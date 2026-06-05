Bầu cử Armenia: Phép thử chiến lược giữa EU và Nga

Ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Armenia (dự kiến diễn ra ngày 7/6), Liên minh châu Âu (EU) đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng Nikol Pashinyan, đồng thời công bố gói hỗ trợ kinh tế trị giá hơn 50 triệu euro nhằm giúp Yerevan giảm thiểu tác động từ các biện pháp hạn chế thương mại của Nga. Động thái này cho thấy cuộc bỏ phiếu sắp tới không chỉ mang ý nghĩa chính trị nội bộ mà còn được xem là bước ngoặt đối với định hướng địa chính trị của quốc gia Nam Kavkaz.

Bầu cử Armenia: Phép thử chiến lược giữa EU và Nga. Ảnh: Reuters.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 4/6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Nikol Pashinyan, trong đó cho rằng Moscow đang sử dụng các biện pháp kinh tế để gây sức ép lên Armenia sau khi nước này thúc đẩy quan hệ với EU. Brussels cam kết hỗ trợ tài chính, mở rộng thị trường xuất khẩu và thành lập nhóm công tác chung nhằm tăng cường hợp tác với Yerevan.

Theo các cuộc khảo sát gần đây, đảng Khế ước Dân sự cầm quyền của Thủ tướng Pashinyan đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ lên tới 65% số phiếu từ cử tri đã quyết định, bỏ xa các lực lượng đối lập thân Nga. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri chưa quyết định vẫn ở mức cao, khiến kết quả cuối cùng vẫn còn nhiều biến số.

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2018, Thủ tướng Pashinyan đã dần đưa Armenia rời xa quỹ đạo của Nga - đồng minh truyền thống lâu năm, và từng bước điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng xích lại gần phương Tây. Quốc hội nước này cũng đã thông qua đạo luật khởi động tiến trình gia nhập EU, trong khi chính phủ thúc đẩy các cuộc đối thoại về miễn thị thực với châu Âu và mở rộng hợp tác chiến lược với Mỹ.

Tuy nhiên, việc tiến gần EU cũng đi kèm những thách thức đáng kể khi Nga hiện vẫn là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Armenia, chiếm khoảng một phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2018, Thủ tướng Pashinyan đã dần đưa Armenia rời xa quỹ đạo của Nga, đồng minh truyền thống lâu năm và từng bước điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng xích lại gần phương Tây.

Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử lần này được nhiều chuyên gia đánh giá là sự lựa chọn giữa hai mô hình phát triển. Một mặt là tiến trình hội nhập sâu hơn với EU và phương Tây, hứa hẹn đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và mở rộng cơ hội kinh tế. Mặt khác là việc duy trì mối liên kết truyền thống với Nga, quốc gia vẫn giữ vai trò quan trọng đối với an ninh, năng lượng và thị trường lao động của Armenia.

Dù cục diện diễn biến theo hướng nào, cuộc bầu cử ngày 7/6 được xem là cột mốc có thể định hình tương lai chiến lược của Armenia trong nhiều năm tới, đồng thời tác động đáng kể đến cán cân ảnh hưởng giữa EU và Nga tại khu vực Nam Kavkaz.

Ngọc Liên