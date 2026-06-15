Đảng cầm quyền Armenia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội

Ngày 14/6, Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia (CEC) đã công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào ngày 7/6, xác nhận đảng Khế ước Công dân cầm quyền tiếp tục là lực lượng chính trị lớn nhất tại cơ quan lập pháp của nước này.

Thủ tướng Armenia, Nikol Pashinyan, phát biểu trước giới truyền thông sau cuộc bầu cử quốc hội. Ảnh: AP

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Yerevan, Chủ tịch CEC Vahagn Hovakimyan cho biết Đảng Khế ước Công dân giành được 49,745% số phiếu bầu, qua đó giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội năm nay. Kết quả này giúp đảng cầm quyền duy trì vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách và điều hành đất nước trong nhiệm kỳ mới.

Theo số liệu chính thức, liên minh đối lập Liên minh Armenia Hùng mạnh đứng thứ hai với 23,271% số phiếu bầu. Trong khi đó, Liên minh Armenia giành được 9,923% phiếu bầu và trở thành lực lượng chính trị thứ ba đủ điều kiện có đại diện trong Quốc hội khóa mới.

Với kết quả trên, chỉ có ba lực lượng chính trị vượt qua ngưỡng quy định để giành ghế trong Quốc hội Armenia. Trong tổng số 18 đảng phái và liên minh chính trị tham gia tranh cử, có tới 15 lực lượng không đạt đủ tỷ lệ phiếu bầu cần thiết để được đại diện tại cơ quan lập pháp.

Những người ủng hộ Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tập trung biểu tình ở trung tâm Yerevan vào ngày 5 tháng 6. Ảnh: AFP

Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 58,9%, tương đương 1.476.769 lá phiếu hợp lệ được ghi nhận trên toàn quốc. Mức độ tham gia của cử tri được đánh giá là tương đối cao, phản ánh sự quan tâm của người dân đối với tiến trình chính trị và định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Cuộc bầu cử Quốc hội năm 2026 được xem là sự kiện chính trị quan trọng đối với Armenia trong bối cảnh quốc gia Nam Kavkaz này đang đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế, an ninh và quan hệ đối ngoại. Việc công bố kết quả chính thức mở đường cho quá trình thành lập Quốc hội mới cũng như các bước tiếp theo trong việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo đất nước.

Giới quan sát cho rằng, thành phần Quốc hội mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, cải cách thể chế và xử lý những vấn đề an ninh khu vực mà Armenia đang phải đối mặt trong thời gian tới.

Lê Hà.