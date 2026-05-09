Nga lên án kế hoạch quân sự của Đức

Trong phát biểu tại một sự kiện ở Bộ Ngoại Giao Nga ngày 9/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra những chỉ trích gay gắt nhắm vào kế hoạch tái vũ trang của Berlin, gọi đây là hành động kích động căng thẳng tại châu Âu.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một sự kiện ở Bộ Ngoại Giao Nga ngày 9 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Mirror now

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi phát biểu của Thủ tướng Đức Friedrich Merz gần đây về việc xây dựng quân đội Đức thành lực lượng mạnh nhất châu Âu là “đáng kinh ngạc”, đồng thời cáo buộc châu Âu khuyến khích “tâm lý phục thù”. Phía Nga cáo buộc Berlin đang đánh mất vị thế trung lập và trực tiếp tham gia vào nỗ lực “phục hồi chủ nghĩa phát xít”.

Hãng thông tấn nhà nước Tass dẫn lời ông Lavrov phát biểu trong sự kiện: “Tôi nghĩ không cần phải giải thích ý nghĩa đằng sau cụm từ này”.

Ông Lavrov cho biết mong muốn của ông Merz đã làm dấy lên lo ngại ở Nga và các nước châu Âu khác về hướng đi của hội nhập Euro-Atlantic, đồng thời cáo buộc các quan chức ở Brussels đang khuyến khích “tâm lý phục thù” trong khu vực.

Ông Lavrov tuyên bố một số quốc gia châu Âu đang chuẩn bị một cuộc tấn công “khác” vào Nga và “công khai kêu gọi lặp lại kinh nghiệm của Hitler”. Ông Lavrov cảnh báo thêm rằng, Moscow sẽ đáp trả mạnh tay đối với bất kỳ hành động nào nhằm vào Nga

Hồi tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết chiến lược quân sự mới của Đức đặt mục tiêu đưa quân đội nước này trở thành lực lượng quân sự thông thường (tức không tính vũ khí hạt nhân) mạnh nhất châu Âu vào năm 2039 nhằm răn đe Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trò chuyện với binh lính Đức hồi đầu năm nay. Ảnh: Getty Images

Ông Pistorius thông tin quân đội Đức đã thông qua chiến lược quân sự toàn diện đầu tiên của mình nhằm xác định các kịch bản đe dọa và tăng cường khả năng sẵn sàng trong những năm tới.

Ông Pistorius cũng thông báo rằng Đức sẽ đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong những năm tới, đặc biệt ưu tiên các hệ thống phòng không.

Phía Nga liên tục nhắc lại lịch sử rằng, tham vọng quân sự của Đức trong quá khứ đã từng gây ra những hậu quả khủng khiếp cho toàn nhân loại, đồng thời bày tỏ sự cảnh giác cao độ trước thái độ “bình thản với quá khứ” của giới lãnh đạo Berlin hiện nay.

Nhật Lệ

Nguồn: Anadolu, APT