Nga lên án các biện pháp trừng phạt Cuba của Mỹ

Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga mới đây đã thông qua tuyên bố lên án các biện pháp trừng phạt và cấm vận do Mỹ áp đặt đối với Cuba, đồng thời kêu gọi Washington chấm dứt các hạn chế về thương mại, tài chính, kinh tế và năng lượng đối với quốc đảo Caribe này.

Các nhà lập pháp Nga tham dự phiên họp của Duma Quốc gia ( Hạ viện) tại Moscow. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố ngày 10/6, các nghị sĩ Nga cho rằng các biện pháp của Mỹ là sự can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền, đồng thời vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Duma Quốc gia Nga nhận định lệnh cấm vận kéo dài nhiều năm đã làm gia tăng những khó khăn kinh tế và xã hội mà người dân Cuba đang phải đối mặt.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cũng chỉ trích các biện pháp hạn chế của Mỹ, cho rằng việc siết chặt nguồn cung năng lượng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Cuba, đồng thời gây khó khăn cho hoạt động của các cơ quan và tổ chức quốc tế đang triển khai các chương trình hỗ trợ tại nước này. Theo ông Rodriguez, tình trạng thiếu nhiên liệu đã làm gián đoạn việc vận chuyển và phân phối hàng hóa thiết yếu, trong đó có các lô hàng viện trợ nhân đạo.

những tài xế xe điện trong cuộc tuần hành tại Havana ngày 2/4/2026, giữa lúc Cuba đối mặt khủng hoảng năng lượng kéo dài sau khi Mỹ cắt nguồn cung nhiên liệu. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bảo vệ các biện pháp trừng phạt đối với Cuba. Một quan chức Nhà Trắng cho biết các biện pháp này nhằm vào những cá nhân và tổ chức mà Washington cho là có các hoạt động ảnh hưởng đến lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn sẵn sàng cải thiện quan hệ với Cuba nếu có những thay đổi phù hợp từ phía Havana.

Trước đó, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk bày tỏ lo ngại rằng, các biện pháp trừng phạt diện rộng có thể ảnh hưởng đến việc tiếp cận các nhu yếu phẩm và dịch vụ thiết yếu của người dân Cuba, bao gồm lương thực, nước sạch và chăm sóc y tế.

Quan hệ giữa Mỹ và Cuba tiếp tục là một trong những vấn đề gây nhiều bất đồng trên trường quốc tế, trong bối cảnh các biện pháp cấm vận và trừng phạt đối với Havana vẫn đang được duy trì sau hơn sáu thập kỷ.

Minh Phương