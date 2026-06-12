Nga kỳ vọng hợp tác với Mỹ, doanh nghiệp châu Âu trở lại

Đặc phái viên Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev cho biết, Moscow sẽ tiếp tục đối thoại kinh tế với Mỹ trong tháng 6, đồng thời khẳng định nhiều doanh nghiệp châu Âu đang bày tỏ mong muốn trở lại thị trường Nga.

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Đặc phái viên Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev. Ảnh: Tass.

Trả lời phỏng vấn báo Berliner Zeitung, ông Dmitriev cho biết ông đang duy trì liên lạc thường xuyên với các đại diện phía Mỹ. Theo ông, nội dung trọng tâm của cuộc gặp sắp tới sẽ là các vấn đề kinh tế, mở rộng hợp tác kinh tế song phương Nga - Mỹ, trong khi vấn đề Ukraine cũng sẽ được đề cập.

Đối với lộ trình hòa bình cho Ukraine, ông Dmitriev bày tỏ hy vọng châu Âu sẽ có cách tiếp cận thực tế hơn đối với các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình. Ông cho rằng Nga đã nhiều lần nêu rõ quan điểm về một giải pháp hòa bình và khẳng định hiện đã có những đề xuất mang tính thực tế trên bàn đàm phán.

Đáng chú ý, bất chấp các biện pháp trừng phạt, Moscow đang liên tục nhận được tín hiệu từ cộng đồng doanh nghiệp tại nhiều quốc gia châu Âu bày tỏ nguyện vọng muốn quay trở lại thị trường Nga. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu leo thang và chịu ảnh hưởng nặng nề từ xung đột tại Trung Đông, rào cản năng lượng tăng cao đang thúc đẩy các doanh nghiệp nối lại hoạt động kinh doanh. Thực tế, nhiều công ty phương Tây vẫn âm thầm duy trì hoạt động tại Nga nhưng chọn cách không công khai, minh chứng cho thấy giới kinh doanh có thể đóng góp kiến hiệu vào việc thúc đẩy thịnh vượng chung bên cạnh vai trò của các chính trị gia.

Nga kỳ vọng hợp tác với Mỹ, doanh nghiệp châu Âu trở lại. Ảnh: DW.

Đề cập riêng đến mối quan hệ giữa Nga và Đức, Đặc phái viên Tổng thống Nga khẳng định việc khôi phục hợp tác sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Sự kết hợp mang tính hỗ trợ giữa nguồn tài nguyên dồi dào của Nga và nền tảng công nghệ đỉnh cao của Đức hoàn toàn có thể tạo nên một trong những lực lượng kinh tế hùng mạnh nhất thế giới. Việc Berlin từ chối nguồn cung năng lượng từ Moscow đã khiến chi phí năng lượng của các doanh nghiệp công nghiệp Đức tăng vọt từ 30% đến 40%, buộc nhiều nhà máy phải tháo chạy khỏi quốc gia này. Ông Dmitriev bày tỏ sự nuối tiếc khi các nỗ lực từ bên ngoài đang cố tình chia rẽ mối quan hệ song phương Nga , Đức, đánh mất đi động lực tăng trưởng vượt bậc của hai nền kinh tế.

Thanh Giang