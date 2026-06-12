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Các nhà ngoại giao Nga thảo luận về xung đột Ukraine với đại sứ Pháp, Đức và Anh

Thanh Vân
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11/6, Đại sứ của nhóm E3 (gồm Anh, Pháp và Đức) tại Moscow đã có cuộc gặp hiếm hoi với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.

Các nhà ngoại giao Nga thảo luận về xung đột Ukraine với đại sứ Pháp, Đức và Anh

Ngày 11/6, Đại sứ của nhóm E3 (gồm Anh, Pháp và Đức) tại Moscow đã có cuộc gặp hiếm hoi với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.

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Các nhà ngoại giao Nga thảo luận về xung đột Ukraine với đại sứ Pháp, Đức và Anh

Đại sứ Anh và Bắc Ireland tại Liên bang Nga Nigel Casey, Đại sứ Pháp Nicolas de Riviere và Đại sứ Đức Alexander Lambsdorf. Ảnh: TASS.

Cuộc gặp diễn ra sau các cuộc thảo luận tại London - Anh vào tuần trước, nơi lãnh đạo Pháp, Đức và Anh đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ủng hộ lời kêu gọi của ông về một lệnh ngừng bắn.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong cuộc gặp với đại sứ của Nhóm E3, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin đã cáo buộc ba quốc gia này theo đuổi “chính sách mang tính phá hoại” đối với cuộc xung đột tại Ukraine mà theo phía Nga nhằm thúc đẩy Kyiv tiếp tục xung đột với sự hậu thuẫn của phương Tây. Moscow cũng cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã đưa ra đánh giá về lập trường của các nước châu Âu, đồng thời khẳng định sẵn sàng đối thoại với các chính trị gia châu Âu, nhưng cho rằng họ không phải là bên phù hợp để làm trung gian.

Về phần mình, phát biểu sau cuộc gặp tại Moscow, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Pascal Confavreux nhấn mạnh, các đại sứ đã nêu lại quan ngại, “lên án đợt leo thang gần đây của Nga tại Ukraine”.

Các cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao phương Tây và quan chức cấp cao Nga đã trở nên hiếm hoi kể từ sau khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine.

Các nhà ngoại giao Nga thảo luận về xung đột Ukraine với đại sứ Pháp, Đức và Anh

Các nghị sĩ Italia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết từng bước dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga sau xung đột ngày 11.6.2026. Ảnh: Tass.

Đáng chú ý, trong nội bộ châu Âu, một số quan điểm về chính sách đối với Nga tiếp tục được thảo luận. Tại Italia, liên minh cầm quyền đã thông qua một nghị quyết trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), trong đó tái khẳng định cam kết thúc đẩy “hòa bình bền vững và lâu dài tại Ukraine”, đồng thời tôn trọng chủ quyền và độc lập của nước này. Tuy nhiên, văn kiện cũng đề cập khả năng “dần dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt sau xung đột”, trong bối cảnh một số ý kiến cho rằng các biện pháp này có thể được sử dụng như đòn bẩy trong tiến trình đàm phán. Nghị quyết được thông qua với 170 phiếu thuận, 138 phiếu chống và 3 phiếu trắng. Các đề xuất từ phe đối lập, trong đó có kêu gọi ngừng hỗ trợ tài chính cho Ukraine, đều không được chấp thuận.

Trong phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni kêu gọi đối thoại với Moscow nhằm duy trì vai trò của châu Âu trong tiến trình giải quyết vấn đề Ukraine, đồng thời đề xuất EU nên chỉ định một đại diện đàm phán thống nhất cho toàn khối trong các nỗ lực liên quan đến xung đột, nhưng không nêu tên bất kỳ ứng viên cụ thể nào.

Thanh Vân

Từ khóa:

#Nga #Ukraine #Xung đột #Đại sứ #Anh #Đức #Nhà ngoại giao #Thảo luận #Người phát ngôn bộ ngoại giao #Moscow

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