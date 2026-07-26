Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến hết năm 2026

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak vừa thông báo, Chính phủ nước này quyết định gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng cho đến hết năm 2026 đối với cả các doanh nghiệp sản xuất lẫn đơn vị thương mại, nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường nội địa.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Ảnh: Tass.

Phát biểu với báo giới tại thành phố Omsk thuộc vùng Siberia, ông Novak cho biết, các cơ quan chức năng đã nhất trí kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp hạn chế này. Phó Thủ tướng Nga khẳng định lệnh cấm xuất khẩu xăng sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực cho đến hết năm nay. Trước đó, quy định cấm xuất khẩu xăng đối với các nhà sản xuất trong nước được áp dụng từ tháng 4 và dự kiến hết hiệu lực vào ngày 31/7.

Liên quan đến mặt hàng dầu diesel, ông Novak cho hay lệnh cấm xuất khẩu vừa được ban hành đầu tháng này sẽ được dỡ bỏ khi thị trường phục hồi, nhằm tránh nguy cơ dư thừa nguồn cung và sụt giảm công suất chế biến tại các nhà máy lọc dầu. Quan chức Nga nhấn mạnh, sau khi bảo đảm đầy đủ nhu cầu trong nước, việc nối lại xuất khẩu dầu diesel có ý nghĩa quan trọng để duy trì hoạt động vận hành tối đa của hệ thống lọc dầu quốc gia.

Thị trường năng lượng nội địa của Nga gần đây chịu nhiều áp lực, buộc chính quyền Moscow phải liên tục điều chỉnh các chính sách quản lý để cân bằng nguồn cung. Phó Thủ tướng Novak đánh giá tình hình thị trường nhiên liệu đang dần ổn định, song thừa nhận một số khu vực, đặc biệt là vùng Siberia, vẫn đối mặt với những khó khăn cục bộ. Tuy nhiên, ông bày tỏ tin tưởng đây chỉ là thách thức tạm thời và các cơ quan chức năng đang triển khai mọi giải pháp để sớm cải thiện tình hình.

Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến hết năm 2026. Ảnh minh họa.

Theo nguồn tin từ truyền thông Nga, Phó Thủ tướng Novak cũng cho biết trong trường hợp cần thiết, Nga có thể xem xét tiếp nhận lượng sản phẩm dầu mỏ dư thừa từ Kazakhstan để hỗ trợ cân bằng thị trường.

Trước đó ngày 23/7, Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin đã thông báo về những thay đổi tích cực trên thị trường nhiên liệu của nước này. Ông cho biết việc cung cấp nhiên liệu cho nông dân đã bắt đầu ở các vùng và các biện pháp hạn chế đang dần được nới lỏng.

Thanh Giang

Nguồn: AA, Xinhua, Tass.