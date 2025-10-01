Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu đối với xăng và dầu diesel

Ngày 30/9, Chính phủ Nga thông báo đã gia hạn các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với xăng và dầu diesel cho đến cuối năm nay.

Thông báo cho biết việc cấm xuất khẩu xăng ra nước ngoài sẽ có hiệu lực đến ngày 31/12/2025 và được áp dụng đối với tất cả các nhà sản xuất, trong đó có cả các nhà sản xuất trực tiếp.

Trong khi đó, việc cấm xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu hàng hải và các loại dầu khác, bao gồm cả những mặt hàng có thể mua được trên sàn giao dịch, cũng sẽ có hiệu lực đến ngày 31/12, tuy nhiên lệnh cấm này sẽ chỉ được áp dụng cho các bên không sản xuất.

Nga là một trong những quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, nước này đã thắt chặt xuất khẩu nhiên liệu trong những năm gần đây để ổn định nguồn cung trong nước và kiềm chế giá cả tăng cao./.

Theo TTXVN

