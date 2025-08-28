Chính phủ Nga ngày 27/8 thông báo gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến ngày 30/9.

Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng để ổn định thị trường trong nước

Chính phủ Nga ngày 27/8 thông báo gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến ngày 30/9.

Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng để ổn định thị trường trong nước

Biểu tượng Tập đoàn khí đốt Gazprom tại một trạm xăng ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cụ thể, lệnh cấm xuất khẩu đối với các nhà sản xuất nhiên liệu sẽ được dỡ bỏ từ ngày 1/10 trong khi lệnh cấm đối với các đơn vị không sản xuất sẽ có hiệu lực đến ngày 31/10.

Thông cáo của Chính phủ Nga nêu rõ mục đích của việc gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng là nhằm bảo đảm sự ổn định của thị trường nhiên liệu trong nước.

Trước đó hồi tháng 2 vừa qua, Chính phủ Nga đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu xăng có hiệu lực từ ngày 1/3 đến 31/8.

Nga hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng tại một số khu vực sau loạt vụ tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nhiên liệu tăng cao./.

Theo TTXVN



Từ khóa: Lệnh cấm Xuất khẩu Thị trường Chính phủ Ổn định Nhiên liệu Thông báo Sản xuất Hiệu lực nước Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app