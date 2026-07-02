Nga đáp trả phát biểu của Chủ tịch EC về khủng hoảng khí đốt

Ngày 2/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích Chủ tịch Ủy ban châu Âu ( EC) - Ursula von der Leyen, sau khi bà von der Leyen cho rằng Nga đã chủ động cắt nguồn cung khí đốt tự nhiên sang châu Âu. Phát biểu được bà Zakharova đưa ra trong cuộc họp báo tại Moscow và được hãng thông tấn TASS dẫn lời.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass.

Theo bà Zakharova, tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu là “không đúng sự thật”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moscow “chưa bao giờ cắt khí đốt đối với châu Âu”, đồng thời cho rằng những khó khăn về năng lượng mà Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt là hệ quả từ các lệnh trừng phạt mà khối này áp đặt đối với Nga.

Bà Zakharova cũng cho rằng bất kỳ công dân nào của EU đều có thể khởi kiện bà Ursula von der Leyen vì phát biểu trên và “sẽ giành chiến thắng”. Tuy nhiên, bà không đưa ra bằng chứng pháp lý để chứng minh nhận định này.

Trong phần phát biểu của mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tiếp tục cáo buộc các nước châu Âu tự tạo ra khó khăn về năng lượng do các quyết định chính sách của chính họ. Bà đồng thời chỉ trích giới lãnh đạo EU vì đưa ra những tuyên bố mà phía Nga cho là nhằm đổ lỗi cho Moscow về cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu.

Nga khẳng định việc sụt giảm xuất khẩu khí đốt sang châu Âu là hệ quả của các lệnh trừng phạt và những hạn chế do phương Tây áp đặt, thay vì quyết định đơn phương từ phía Moscow. Ảnh: The Economist.

Quan hệ năng lượng giữa Nga và Liên minh châu Âu đã suy giảm mạnh kể từ năm 2022, sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát. EU đã từng bước giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga thông qua việc đa dạng hóa nguồn cung, tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo. Trong khi đó, Nga nhiều lần khẳng định việc sụt giảm xuất khẩu khí đốt sang châu Âu là hệ quả của các lệnh trừng phạt và những hạn chế do phương Tây áp đặt, thay vì quyết định đơn phương từ phía Moscow.

Phía Ủy ban châu Âu hiện chưa đưa ra phản hồi đối với những phát biểu mới nhất của bà Maria Zakharova.

Lê Hà.

Nguồn: TASS