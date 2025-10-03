Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua khí đốt tự nhiên từ Nga nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước

Bất chấp lời kêu gọi từ phía Mỹ yêu cầu chấm dứt nhập khẩu năng lượng từ Nga, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ duy trì các thỏa thuận khí đốt nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước.

Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar phát biểu trên kênh truyền hình CNN Turk (Nguồn: CNN Turk)

Ngày 3/10, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar phát biểu trên kênh truyền hình CNN Turk rằng nước này sẽ tiếp tục mua khí đốt tự nhiên từ Nga, trong bối cảnh mùa đông đang đến gần và nhu cầu tiêu thụ năng lượng gia tăng. Ông Bayraktar nhấn mạnh: “Chúng tôi đã có thỏa thuận với Nga. Mùa đông đang đến gần. Chúng tôi không thể nói với người dân rằng không có khí đốt”. Bộ trưởng đồng thời cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cần nhập khẩu khí đốt từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Nga, Azerbaijan và Turkmenistan, dựa trên nhu cầu năng lượng thực tế của quốc gia.

Ông Bayraktar cũng tiết lộ, các cuộc đàm phán với Nga đang được tiến hành nhằm gia hạn thỏa thuận cung cấp khí đốt thông qua đường ống dẫn Blue Stream. Đây là tuyến ống dài 1.213 km đi qua Biển Đen, được đưa vào vận hành từ năm 2003, với công suất thiết kế 16 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm.

Trước đó, trong cuộc gặp ngày 25/9 tại Washington giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, phía Mỹ đã kêu gọi Ankara chấm dứt việc mua năng lượng từ Nga. Tuy nhiên, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định việc nhập khẩu năng lượng vẫn dựa trên lợi ích quốc gia và an ninh năng lượng.

Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ (EPDK) do báo Hurriyet công bố tháng 1/2025, Nga trong năm 2024 tiếp tục là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên, dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ lớn nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện Nga cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ thông qua hai tuyến ống chính dưới Biển Đen. Bên cạnh Blue Stream, đường ống TurkStream được đưa vào vận hành từ tháng 1/2020 với tổng công suất 31,5 tỷ mét khối mỗi năm. Trong đó, một nhánh phục vụ trực tiếp nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, nhánh còn lại dẫn khí tới các quốc gia Nam và Đông Nam châu Âu.

Vân Bình (Nguồn: Tass, Newsukraine.rbc.ua)