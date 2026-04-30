Nga cảnh báo nguy cơ leo thang hạt nhân, bác cáo buộc xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova mới đây cho rằng tình hình an ninh khu vực tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đồng thời bày tỏ quan ngại về nguy cơ gia tăng căng thẳng liên quan đến các vấn đề hạt nhân.

Phát biểu tại họp báo ngày 29/4, bà Zakharova đề cập tới những tuyên bố trước đó của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc Ukraine cần các bảo đảm an ninh, bao gồm khả năng gia nhập NATO và các yếu tố răn đe chiến lược. Theo phía Nga, những phát biểu này có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu và ảnh hưởng tới môi trường an ninh khu vực.

Bà Zakharova cho rằng các đề xuất liên quan đến năng lực hạt nhân, trong bối cảnh hiện nay, có thể tạo thêm sức ép đối với các nỗ lực ổn định tình hình, đồng thời làm gia tăng rủi ro leo thang. Bà cũng cảnh báo châu Âu có thể chịu tác động nếu căng thẳng tiếp tục kéo dài và không được kiểm soát.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đồng thời nhận định các động thái chính trị và quân sự hiện nay đang khiến triển vọng đối thoại trở nên phức tạp hơn. Bà kêu gọi các bên liên quan cần cân nhắc thận trọng trong các tuyên bố và hành động nhằm tránh làm gia tăng bất ổn.

Cũng trong ngày 29/4, ông Andrey Ivanovich Belousov, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, bác bỏ các cáo buộc cho rằng Moscow đang xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine. Ông Belousov khẳng định những thông tin này là “suy đoán vô căn cứ”, cho rằng các cáo buộc đang bị sử dụng nhằm kích động tâm lý chống Nga.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ xảy ra đối đầu vũ trang giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo kịch bản này có thể dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế. Ông Belousov cho biết Nga không mong muốn leo thang căng thẳng và cho rằng việc không sử dụng vũ khí hạt nhân là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Theo phía Nga, việc duy trì kiểm soát và hạn chế rủi ro liên quan đến vũ khí hạt nhân tiếp tục là ưu tiên trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu còn nhiều thách thức.

Vân Bình

Nguồn: Tân Hoa Xã, Tass