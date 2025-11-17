Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Nga cảnh báo EU không được tịch thu hay sử dụng tài sản có chủ quyền của nước này

Thanh Vân
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/11 theo giờ địa phương, Đại sứ quán Nga tại Bỉ đã đăng trên mạng xã hội, chỉ trích mạnh mẽ việc Liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga.

Ngày 16/11 theo giờ địa phương, Đại sứ quán Nga tại Bỉ đã đăng trên mạng xã hội, chỉ trích mạnh mẽ việc Liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga.

Nga chỉ trích mạnh mẽ việc Liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga. Ảnh: bne IntelliNews

Nga cho rằng, lãnh đạo EU đang cố gắng ép các quốc gia còn giữ thái độ thận trọng, trong đó có Bỉ, chấp nhận phương án tịch thu tài sản của Nga. Mục đích cơ bản của hành động này là duy trì nguồn cung vũ khí cho Ukraine, trong bối cảnh nguồn lực tài chính của châu Âu đã cạn kiệt.

Moscow cảnh báo rằng, bất kỳ nỗ lực tịch thu hoặc cưỡng ép sử dụng tài sản có chủ quyền của Nga nào sẽ phải đối mặt với “hành động phản công nghiêm trọng”. Khi đề cập tới quan hệ song phương, Đại sứ quán Nga cho biết việc Bỉ tham gia các biện pháp trừng phạt của EU đã khiến quan hệ kinh tế - thương mại Nga - Bỉ chịu thiệt hại nặng nề, với tổng kim ngạch thương mại hai bên dự kiến giảm xuống 4,3 tỷ euro vào cuối năm 2024, mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, Nga vẫn hy vọng các yếu tố chính trị sẽ không phá hủy hoàn toàn quan hệ kinh tế - thương mại, cho rằng doanh nghiệp Bỉ vẫn quan tâm tới thị trường Nga và kỳ vọng tình hình sẽ được cải thiện.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho các khoản vay hỗ trợ Ukraine là “cách hiệu quả nhất”. Ảnh: Euronews

Trước đó, ngày 13/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho các khoản vay hỗ trợ Ukraine là “cách hiệu quả nhất”. Tuy nhiên, phương án này gặp sự phản đối từ phía Bỉ. Vì phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga do Ngân hàng Euroclear (nằm ở Brussels, Bỉ) quản lý, nếu Nga đòi bồi thường, Bỉ có thể phải chịu rủi ro tài chính. Do đó, Bỉ hiện vẫn phản đối kế hoạch này. Ủy ban châu Âu được yêu cầu trình phương án sửa đổi trước giữa tháng 12 để giải quyết các quan ngại của Bỉ.

Euroclear, nơi xử lý khoảng 46.000 tỷ USD chứng khoán cho các định chế tài chính toàn cầu mỗi năm, hiện đang nắm giữ khoảng 200 tỷ USD trong tổng số 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga bị phương Tây đóng băng sau khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine vào năm 2022. Tổng giám đốc của Euroclear, Valérie Urbain, cảnh báo rằng bất kỳ quyết định nào tương tự như tịch thu đều là bất hợp pháp và Euroclear sẽ tiến hành những động thái liên quan theo khuôn khổ pháp lý hiện hành.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã

