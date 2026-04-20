Nga cảnh báo đưa “ô hạt nhân” của Pháp vào danh sách mục tiêu ưu tiên

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko vừa cho biết, Moscow sẽ tính đến các sáng kiến của Pháp về việc mở rộng “ô hạt nhân” tại châu Âu khi xây dựng danh sách mục tiêu ưu tiên trong trường hợp xảy ra xung đột giả định.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh. Xinhua

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn, ông Grushko đề cập đến khả năng triển khai lực lượng hạt nhân của Pháp tại các quốc gia châu Âu không sở hữu vũ khí hạt nhân, cho rằng đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đến đánh giá chiến lược quân sự của Nga. Ông Grushko nhấn mạnh rằng, những diễn biến như vậy sẽ được xem xét cẩn trọng trong quá trình cập nhật kế hoạch quốc phòng.

Theo ông Grushko, nếu tình huống xung đột nghiêm trọng xảy ra, quân đội Nga sẽ phải “đặc biệt chú ý” đến các cơ sở liên quan đến hệ thống răn đe hạt nhân mở rộng của Pháp. Tuy nhiên, ông Grushko không đưa ra chi tiết cụ thể về các biện pháp hoặc mục tiêu tiềm năng. Tuy vậy, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grushko cảnh báo, nếu kế hoạch của Pháp thực sự được triển khai, “Nga sẽ đưa ra một phản ứng toàn diện, đa tầng, chủ yếu nhằm vào các năng lực tác chiến và chiến thuật của mình”. Bên cạnh đó, Nga có thể tăng cường lực lượng trong khu vực. Ở chiều ngược lại, Nga cũng củng cố lá chắn phòng không của mình.

Tàu ngầm lớp Triomphant mang tên lửa đạn đạo M51 của Pháp. Ảnh: Bloomberg

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Emmanuel Macron trước đó đã công bố kế hoạch tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Pháp và mở rộng hợp tác răn đe với các đối tác châu Âu. Phát biểu từ căn cứ hải quân Île Longue, nơi đặt tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Pháp, ông Macron nhấn mạnh vai trò của năng lực hạt nhân trong việc đảm bảo an ninh châu Âu.

Các diễn biến liên quan đến chính sách răn đe hạt nhân của châu Âu diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục kéo dài, đặc biệt liên quan đến xung đột tại Ukraine và các vấn đề an ninh khu vực. Giới phân tích cho rằng các tuyên bố gần đây từ cả hai phía phản ánh mức độ gia tăng cạnh tranh chiến lược và lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự.

Hiện Pháp sở hữu khoảng 290 – 300 đầu đạn hạt nhân, dựa trên hai thành phần chính gồm: 4 tàu ngầm lớp Triomphant mang tên lửa đạn đạo M51 và tên lửa hành trình phóng từ trên không ASMP-A được trang bị trên tiêm kích Rafale.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua