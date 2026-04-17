Nga cảnh báo các nước Baltic về quyền tự vệ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu ngày 16/4 đã cảnh báo, 4 quốc gia Baltic gồm Phần Lan, Estonia, Latvia và Lithuania(Lít va) rằng, Moskva bảo lưu cái gọi là “quyền tự vệ” nếu các thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công Nga thông qua không phận của các nước này.

Phát biểu này được đưa ra sau một cảnh báo từ Moskva một ngày trước đó rằng, việc châu Âu hỗ trợ năng lực UAV của Ukraine có thể dẫn tới “những hậu quả khó lường”, đồng thời cáo buộc một số quốc gia đã trở thành một phần của “hậu phương chiến lược” của Kyiv. Trong một phát biểu với truyền thông ông Shoigu nói: “Gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều trường hợp các thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công Nga thông qua Phần Lan và các quốc gia Baltic. Hậu quả là dân thường bị ảnh hưởng và cơ sở hạ tầng dân sự chịu thiệt hại đáng kể”.

Theo ông, “điều này có thể xảy ra trong hai trường hợp: hoặc các hệ thống phòng không phương Tây hoạt động kém hiệu quả, như đã từng thấy trong các diễn biến tại Trung Đông, hoặc các quốc gia liên quan cố ý cho phép sử dụng không phận của mình, tức là đóng vai trò là bên trực tiếp hỗ trợ các hành động chống lại Nga.”

Thư ký Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh: “Trong trường hợp thứ hai, theo luật pháp quốc tế, Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc về quyền tự vệ vốn có của các quốc gia khi xảy ra một cuộc tấn công vũ trang sẽ được áp dụng”.

Các quốc gia Baltic đã bác bỏ những cáo buộc của Nga, cho rằng các tuyên bố của Moskva là sai sự thật và phủ nhận việc Ukraine sử dụng không phận của họ để thực hiện tấn công.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha trước đó cho biết, Kyiv có thông tin tình báo cho thấy Nga cố tình điều hướng UAV sang các nước Baltic và Phần Lan nhằm làm gia tăng căng thẳng.

Nguồn Tass, Kyivindependent.