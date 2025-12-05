NATO công bố chiến lược hàng hải cập nhật, định hướng an ninh biển trong thập kỷ tới

Tư lệnh Tối cao Liên quân châu Âu, Tướng Alexus Grynkewich cảnh báo NATO phải chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp ngày càng gia tăng, trong bối cảnh liên minh cũng vừa công bố chiến lược hàng hải cập nhật nhằm tăng cường phòng thủ ở khu vực châu Âu – Đại Tây Dương.

Tư lệnh Tối cao Liên quân châu Âu của NATO, Tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Trụ sở Tối cao Các Lực lượng Liên minh châu Âu, ở Casteau, Bỉ, ngày 4 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc họp báo ở Bộ Chỉ huy Tối cao Lực lượng Đồng minh châu Âu (SHAPE) gần thành phố Mons (Bỉ), ngày 4.12, Tướng Grynkewich cho biết các cuộc tấn công mạng, tuyên truyền sai lệch, phá hoại cơ sở hạ tầng và hoạt động của máy bay không người lái đang trở thành mối nguy hiện hữu đối với an ninh châu Âu.

Ông nói: “Đây là những thách thức thực sự, và chúng ta có thể dự đoán sẽ còn xảy ra thường xuyên hơn,” đồng thời nhấn mạnh NATO có bằng chứng cho thấy Nga đứng sau một số vụ việc. Theo ông, dù một số sự cố mang tính liều lĩnh, nhiều hành động khác rõ ràng có chủ ý. Tướng Grynkewich cũng đề cập khả năng NATO sẽ “chủ động hơn”, song khẳng định liên minh vẫn duy trì bản chất phòng thủ.

Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc liên quan đến các hoạt động tấn công mạng hay can thiệp nhằm vào phương Tây.

Cũng trong ngày 4/12, NATO công bố chiến lược hàng hải mới, định hướng an ninh biển trong thập kỷ tới với trọng tâm củng cố răn đe và phòng thủ. Phó Đô đốc Mike Utley, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Hàng hải NATO cho biết, văn kiện này sẽ dẫn dắt nỗ lực của liên minh trong việc nâng cao năng lực, ứng dụng công nghệ mới và duy trì ưu thế tác chiến trên biển. NATO cảnh báo sự thịnh vượng và an ninh của khối phụ thuộc lớn vào ổn định hàng hải, đặc biệt khi các sự cố gần đây cho thấy các tuyến vận tải biển, cơ sở hạ tầng dưới đáy biển và hoạt động thương mại có thể dễ bị tổn thương trước nhiều hình thức đe dọa.

NATO công bố chiến lược hàng hải mới. Ảnh: Defence Industry.

Chiến lược mới xác định Nga là “mối đe dọa lớn nhất và trực tiếp nhất” đối với an ninh châu Âu – Đại Tây Dương, trong khi khủng bố tiếp tục là nguy cơ phi đối xứng đáng lo ngại. NATO cũng bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc đẩy mạnh hiện diện toàn cầu và tăng cường hợp tác quốc phòng với Nga.

Chiến lược mới cũng sẽ được hỗ trợ bởi tăng chi tiêu quốc phòng và hợp tác sâu rộng hơn với ngành công nghiệp quốc phòng, nhằm bảo đảm NATO duy trì năng lực răn đe và ưu thế trên biển trong nhiều năm tới.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Defence Industry