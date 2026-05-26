NATO chia rẽ về tài trợ bắt buộc cho Ukraine

Nhiều quốc gia thành viên NATO đang phản đối đề xuất áp dụng cơ chế tài trợ bắt buộc cho Ukraine, trong bối cảnh liên minh quân sự này tìm cách duy trì hỗ trợ cho Kiev khi viện trợ từ Mỹ suy giảm.

Theo đó, tổng thư ký NATO Mark Rutte muốn các nước thành viên cam kết dành ít nhất 0,25% GDP để hỗ trợ quân sự cho Ukraine và kỳ vọng đề xuất này sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 - 8/7 tới.

Tuy nhiên, kế hoạch trên đang vấp phải sự phản đối từ nhiều nền kinh tế lớn trong khối như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italia và Canada. Một nguồn tin nội bộ NATO cho biết chỉ có 7 trong tổng số 32 quốc gia thành viên ủng hộ cơ chế tài trợ bắt buộc này, chủ yếu là các nước đã chi mức tương đương hoặc cao hơn 0,25% GDP cho Ukraine.

Theo số liệu của Viện Kiel (Đức), Hà Lan, Ba Lan cùng các quốc gia Bắc Âu và Baltic hiện nằm trong nhóm hỗ trợ mạnh tay nhất cho Kiev, với mức viện trợ quân sự vượt ngưỡng đề xuất của NATO.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh các nước châu Âu muốn thể hiện cam kết tiếp tục hậu thuẫn Ukraine, đặc biệt khi nguồn viện trợ từ Mỹ giảm đáng kể dưới thời Tổng thống Donald Trump. NATO lo ngại khoảng trống hỗ trợ từ Washington có thể ảnh hưởng tới năng lực phòng thủ và chiến sự của Ukraine trong thời gian tới.

Phản hồi về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cho biết London vẫn đang thảo luận với các đồng minh NATO về mọi phương án nhằm bảo đảm Ukraine nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Trong khi đó, Nga tiếp tục chỉ trích việc phương Tây viện trợ quân sự cho Kiev. Moscow cho rằng các gói hỗ trợ vũ khí chỉ khiến xung đột kéo dài và làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Trong diễn biến liên quan, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ về việc mở rộng sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa cho Ukraine gần như không đạt được tiến triển đáng kể, buộc Kiev phải tăng cường hợp tác với châu Âu để phát triển năng lực phòng không trong nước.

Trong bài phát biểu video tối 25/5, ông Zelensky thừa nhận tiến trình hợp tác quốc phòng với Washington đang chậm lại, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất tên lửa và hệ thống đánh chặn phục vụ phòng không.

Ông Zelensky cho biết: “Đáng tiếc là đã khá lâu không có tiến triển thực chất nào với Mỹ về việc mở rộng sản xuất tên lửa phòng không. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy nhanh hơn quá trình hợp tác với châu Âu để xây dựng năng lực sản xuất các hệ thống chống tên lửa đạn đạo ngay tại lục địa này với quy mô đủ lớn”.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine vẫn tiếp tục đối thoại với Mỹ về các hình thức hỗ trợ quân sự mới, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Washington vẫn “rất cần thiết” đối với an ninh của Ukraine và châu Âu.

Thu Uyên

Nguồn: TASS, Reuters.