Công bố và trao quyết định biệt phái giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa

Sáng 15/6, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố vào trao Quyết định của VKSND tối cao biệt phái giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Dự lễ công bố có các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Về phía lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã công bố quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc biệt phái đồng chí Lê Đức Sơn, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng tân Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Sơn.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Hồ Đức Anh phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Hồ Đức Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao đồng chí Lê Đức Sơn được tín nhiệm phân công nhiệm vụ mới.

Nhấn mạnh đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị đồng chí Lê Đức Sơn nhanh chóng nghiên cứu, nắm bắt toàn diện hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và đặc điểm hoạt động của VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa; chủ động học hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn địa phương, từ các đồng chí lãnh đạo, cán bộ có nhiều năm công tác ở cơ sở để bổ sung, hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của bản thân.

Tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; xây dựng mối quan hệ hài hòa, chân thành, trách nhiệm với tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Giữ gìn phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh của người cán bộ Kiểm sát. Phát huy tinh thần cầu thị, khiêm tốn, trách nhiệm, dám nhận việc khó, việc mới. Coi thời gian công tác tại địa phương là cơ hội quý báu để học tập, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và trưởng thành hơn về mọi mặt.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Hồ Đức Anh đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và tinh thần xây dựng; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí Lê Đức Sơn trong quá trình tiếp cận và thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao.

Tân Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Sơn cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của VKSND tối cao; đặc biệt là sự quan tâm, dìu dắt về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần công việc của đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao trong quá trình công tác.

Ý thức đây vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm nặng nề, tân Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa hứa sẽ nỗ lực nhanh chóng nắm bắt công việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy truyền thống của ngành Kiểm sát Thanh Hóa, duy trì sự đoàn kết trong nội bộ, phối hợp tốt với các cấp, các ngành, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, của Thường trực Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND và Nghị quyết của Đảng bộ VKSND tỉnh Thanh Hóa; tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo VKSND tỉnh các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, góp phần giữ gìn môi trường ổn định để phát triển kinh tế của tỉnh.

Quốc Hương