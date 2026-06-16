EU đạt thỏa thuận duy trì quyền lợi hành khách hàng không

Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận duy trì quyền mang hành lý xách tay miễn phí lên máy bay và tiếp tục áp dụng cơ chế bồi thường đối với các chuyến bay bị chậm từ 3 giờ trở lên, khép lại hơn một thập kỷ đàm phán về cải cách quy định bảo vệ quyền lợi hành khách hàng không.

EU miễn phí hoàn toàn hành lý xách tay từ năm 2027. Ảnh: AP.

Thỏa thuận vừa được Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu thông qua, qua đó bảo đảm hành khách tiếp tục được hưởng các quyền lợi cơ bản khi di chuyển bằng đường hàng không trong EU.

Theo quy định mới, hành khách sẽ được mang miễn phí một vật dụng cá nhân có kích thước tối đa 40x30x15 cm cùng một kiện hành lý xách tay có tổng kích thước không vượt quá 100 cm và trọng lượng tối đa 7 kg. Quy định này sẽ chấm dứt việc thu phí đối với hành lý xách tay vốn đang được nhiều hãng hàng không giá rẻ áp dụng.

Bên cạnh đó, hành khách vẫn được quyền nhận bồi thường nếu chuyến bay bị chậm từ 3 giờ trở lên. Mức bồi thường được quy định là 300 euro đối với các chuyến bay có cự ly trên 3.500 km và 600 euro nếu thời gian chậm vượt quá 4 giờ hoặc chuyến bay bị hủy.

Hiện nay, hành khách tại EU có thể được bồi thường từ 250-600 euro đối với các chuyến bay bị hủy hoặc chậm trên 3 giờ. Các quy định mới nhằm làm rõ hơn trách nhiệm của các hãng hàng không trong việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường.

Vali xách tay được đặt vào khoang hành lý phía trên trên máy bay. Ảnh: Alamy.

Theo giới chức EU, việc duy trì ngưỡng bồi thường từ 3 giờ giúp bảo đảm quyền lợi của hành khách và tạo tính ổn định cho ngành hàng không. Trước đó, một số quốc gia thành viên và các hãng hàng không đề xuất nâng ngưỡng bồi thường lên 4 hoặc 5 giờ với lý do giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

Các hãng hàng không cho rằng việc áp dụng các quy định bồi thường nghiêm ngặt hơn có thể làm tăng chi phí hoạt động và đẩy giá vé lên cao. Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng khẳng định hành khách cần được bảo vệ tốt hơn trước tình trạng chậm hoặc hủy chuyến bay. Quy định mới dự kiến có hiệu lực từ năm 2027 sau khi hoàn tất các thủ tục phê chuẩn cuối cùng của EU.

Tiến trình sửa đổi luật bảo vệ quyền hành khách hàng không của EU được khởi động từ năm 2013 nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của ngành hàng không châu Âu, đặc biệt là sự mở rộng mạnh mẽ của các hãng hàng không giá rẻ trong những năm gần đây.

Thanh Hằng