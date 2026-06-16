Nhật Bản kêu gọi thúc đẩy ổn định tại Trung Đông

Ngày 16/6, Chính phủ Nhật Bản hoan nghênh việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ghi nhớ về lộ trình chấm dứt xung đột, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tại Trung Đông tăng cường kiềm chế, thúc đẩy đối thoại nhằm giảm căng thẳng và duy trì ổn định khu vực.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara, người phát ngôn hàng đầu của Chính phủ trong một cuộc trả lời phỏng vấn. Ảnh: Japan Times.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp Nội các ngày 16/6, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết Tokyo đánh giá thỏa thuận giữa Washington và Tehran là một bước tiến quan trọng hướng tới hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Nhật Bản bày tỏ kỳ vọng các nội dung của bản ghi nhớ sẽ được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện để các bên sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản bày tỏ quan ngại trước tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp tại Lebanon. Tokyo cho rằng việc các hoạt động quân sự vẫn kéo dài tại khu vực này có nguy cơ ảnh hưởng đến những nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Trung Đông.

Nhật Bản tiếp tục kêu gọi tất cả các bên chấm dứt các hành động thù địch, tuân thủ luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có Nghị quyết 1701 về Lebanon. Tokyo khẳng định sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột trong khu vực.

Xung đột Iran làm gia tăng nguy cơ tăng trưởng trì trệ và lạm phát toàn cầu. Ảnh: NDTV.

Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran, Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran trước khi đưa ra các quyết định tiếp theo liên quan đến các biện pháp trừng phạt. Theo Tokyo, cộng đồng quốc tế sẵn sàng xem xét dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nếu Iran thực hiện các cam kết rõ ràng và có thể kiểm chứng đối với chương trình hạt nhân của nước này.

Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định dù thỏa thuận ngừng bắn đã mở ra triển vọng giảm căng thẳng, những tác động kinh tế từ cuộc xung đột vẫn có thể kéo dài. Theo các tổ chức quốc tế, cuộc khủng hoảng vừa qua đã gây ra một trong những đợt gián đoạn nguồn cung dầu mỏ nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên, làm gia tăng biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ thế giới đã suy giảm mạnh trong thời gian giao tranh, kéo theo đà tăng của giá năng lượng, chi phí vận tải và sản xuất tại nhiều quốc gia. Một số tổ chức tài chính quốc tế cũng đã hạ dự báo tăng trưởng đối với nhiều nền kinh tế, đồng thời cảnh báo nguy cơ tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao.

Thanh Hằng