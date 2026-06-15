Thông qua phương án sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn phường Hạc Thành

Phường Hạc Thành có 6 tổ dân phố không thực hiện sắp xếp, 119 tổ dân phố thực hiện sắp xếp thành 59 tổ dân phố.

Toàn cảnh kỳ họp.

Sáng 15/6, HĐND phường Hạc Thành tổ chức Kỳ họp thứ 2, HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 để xem xét, thảo luận và quyết nghị phương án sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Thanh Hiền đã trình bày Tờ trình của UBND phường về Đề án sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn phường Hạc Thành.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường về dự thảo nghị quyết sắp xếp tổ dân phố thuộc phường Hạc Thành.

Theo phương án, phường Hạc Thành có 6 tổ dân phố không thực hiện sắp xếp, 119 tổ dân phố thực hiện sắp xếp thành 59 tổ dân phố.

Trong ngày 14/6/2026, tất cả 119 tổ dân phố thực hiện sắp xếp đã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến Nhân dân, đảm bảo công khai, dân chủ, tuân thủ quy định pháp luật. Kết quả lấy ý kiến đại diện các hộ gia đình đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Đại biểu tham gia ý kiến tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến và thống nhất biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp tổ dân phố thuộc phường Hạc Thành.

Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành phát biểu kết luận kỳ họp.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành khẳng định, kết quả của kỳ họp thể hiện tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND phường đối với việc sắp xếp tổ dân phố.

Đồng chí giao UBND phường khảo sát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị... phục vụ các hoạt động của tổ dân phố phù hợp với thực tiễn và thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời, đảm bảo các điều kiện để bộ máy mới có thể vận hành ngay sau khi đề án được thông qua, đảm bảo tính liên tục, không gián đoạn hoạt động của tổ dân phố sau sắp xếp.

Lê Thảo (CTV)