Mỹ dỡ phong tỏa các cảng hải quân Iran

Truyền thông Iran sáng 16/6 xác nhận lực lượng Mỹ tại khu vực đã bắt đầu dỡ phong tỏa hải quân áp đặt với các cảng của Iran từ giữa tháng 4, không lâu sau khi Tehran và Washington đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng quân sự.

Truyền thông Iran xác nhận lực lượng Mỹ tại khu vực đã bắt đầu dỡ phong tỏa hải quân áp đặt với các cảng của Iran từ giữa tháng 4. Ảnh: Tejarat News.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn các nguồn tin trong nước cho biết 3 tàu chở dầu và 2 tàu vận chuyển hàng hóa thiết yếu của Iran đã vượt qua khu vực phong tỏa và tiến vào vùng biển của Iran trong sáng 16/6.

Đây được xem là những chuyến tàu đầu tiên đi qua khu vực bị hạn chế kể từ khi các biện pháp phong tỏa được Mỹ áp đặt từ ngày 13/4, nhằm đáp trả việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới từ cuối tháng 2, ngay khi xung đột nổ ra. Theo Tasnim, việc dỡ bỏ phong tỏa là một phần trong các bước thực thi thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran.

Trước đó, trong cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Pháp Emmanuel Macron bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ngày 15/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các tàu thuyền đã bắt đầu di chuyển trở lại qua eo biển Hormuz và tuyến hàng hải huyết mạch này sẽ mở cửa hoàn toàn từ ngày 19/6 tới, thời điểm Mỹ và Iran dự kiến ký chính thức bản ghi nhớ khung giữa hai nước tại Thụy Sỹ.

Hiện tại, một số quốc gia đã đề xuất thực hiện sứ mệnh hải quân chung tại eo biển Hormuz. Gần đây nhất, ngày 15/6, Chính phủ Italy tuyên bố sẵn sàng triển khai khoảng 400 binh sỹ cùng một biên đội tàu chiến đến eo biển Hormuz để thực hiện sứ mệnh rà phá thủy lôi quốc tế.

Chính phủ Italy tuyên bố sẵn sàng triển khai khoảng 400 binh sỹ cùng một biên đội tàu chiến đến eo biển Hormuz để thực hiện sứ mệnh rà phá thủy lôi quốc tế. Ảnh: Al Arabiya.

Trong tuyên bố chung cùng với Pháp, Đức và Anh, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni bày tỏ ủng hộ tiến trình hòa bình, đồng thời cam kết đảm bảo an toàn hàng hải tại Trung Đông. Nhà lãnh đạo Italy khẳng định Rome sẵn sàng tham gia sứ mệnh quốc tế này nếu được Quốc hội thông qua.

Dự kiến, sứ mệnh rà phá thủy lôi sẽ diễn ra tại khu vực nhỏ hẹp dài 60 km và rộng 30 km thuộc eo biển Hormuz. Đây được đánh giá là thách thức lớn do sự hiện diện của lực lượng Houthi ở Yemen và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho sở hữu kho vũ khí hơn 6.000 thủy lôi.

Ngọc Liên