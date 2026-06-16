Mỹ tái khẳng định cam kết bảo đảm an ninh cho Ba Lan

Ngày 16/6, Văn phòng Tổng thống Ba Lan công bố, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Karol Nawrocki, tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định cam kết bảo đảm an ninh cho Ba Lan, trong đó có việc triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới nước này.

Mỹ tái khẳng định cam kết triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan. Ảnh: PAP.

Người đứng đầu Văn phòng Chính sách quốc tế của Tổng thống Ba Lan ông Marcin Przydacz cho biết, Tổng thống Trump đã khẳng định Washington tiếp tục cam kết bảo đảm an ninh cho Ba Lan, bao gồm các nghĩa vụ phòng thủ tập thể theo Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo ông Przydacz, Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh việc điều chỉnh kế hoạch triển khai lực lượng Mỹ tại châu Âu sẽ không ảnh hưởng đến Ba Lan và cam kết trước đó về việc điều thêm 5.000 binh sĩ tới nước này vẫn được giữ nguyên.

Ông Przydacz cho hay:"Cam kết này đã được tái khẳng định trong cuộc hội đàm. Điều cần thiết hiện nay là chuyển các tuyên bố chính trị thành những quyết định cụ thể ở cấp chiến lược và kế hoạch của Lầu Năm Góc cũng như Bộ Quốc phòng Ba Lan".

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong chuyến thăm Washington của Tổng thống Nawrocki theo lời mời của Nhà Trắng, trong đó hai bên đã trao đổi về hợp tác quốc phòng và tương lai của sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Ba Lan.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: Wikimedia Commons.

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Washington đang xem xét điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại một số khu vực ở châu Âu. Tháng trước, Lầu Năm Góc công bố kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức, làm dấy lên những quan ngại tại các quốc gia ở sườn phía Đông NATO về cam kết lâu dài của Mỹ đối với an ninh khu vực.

Về phía Ba Lan, Warsaw tiếp tục bày tỏ mong muốn thiết lập sự hiện diện quân sự lâu dài của Mỹ trên lãnh thổ nước này. Ông Przydacz cho biết hai bên vẫn để ngỏ khả năng xây dựng một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Ba Lan, song nhấn mạnh các cam kết chính trị cần sớm được cụ thể hóa bằng những kế hoạch triển khai thực tế, bao gồm địa điểm đóng quân, cơ sở hạ tầng và các điều kiện hậu cần.

Thu Uyên