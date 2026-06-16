Máy bay B-52 của Mỹ rơi, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Một máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đã rơi ngay sau khi cất cánh từ Căn cứ Không quân Edwards ở sa mạc Mojave, bang California ngày 15/6, khiến toàn bộ 8 người trên khoang thiệt mạng.

Máy bay ném bom B-52 rơi tại California, Mỹ khiến 8 người thiệt mạng. Ảnh: ABC.

Theo thông tin từ Không quân Mỹ, chiếc B-52 gặp nạn khi đang thực hiện một nhiệm vụ bay thử nghiệm thường lệ nhằm hỗ trợ chương trình hiện đại hóa hệ thống radar. Máy bay cất cánh vào khoảng 11 giờ 20 phút (giờ địa phương) trước khi lao xuống đường băng chỉ ít giây sau khi rời mặt đất và bốc cháy dữ dội.

Đại tá James Hayes của Không quân Mỹ cho biết trên máy bay có tổng cộng 8 người, bao gồm quân nhân, nhân viên dân sự chính phủ và các nhà thầu quốc phòng. Tập đoàn Boeing, đơn vị thiết kế và chế tạo dòng máy bay này, xác nhận có hai nhân viên của hãng nằm trong số các nạn nhân.

Các hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy một cột khói đen lớn bốc cao hàng km trên bầu trời sa mạc sau vụ tai nạn. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được điều động tới khu vực xảy ra sự cố. Nguyên nhân vụ rơi máy bay hiện chưa được xác định. Không quân Mỹ cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm làm rõ các yếu tố dẫn đến sự cố.

Sau vụ tai nạn, Căn cứ Không quân Edwards đã tạm dừng mọi hoạt động bay ít nhất đến hết ngày 16/6 để đánh giá thiệt hại đối với đường băng và phục vụ công tác điều tra. Các chuyến bay dự kiến hạ cánh tại căn cứ cũng được chuyển hướng đến các địa điểm khác.

B-52 Stratofortress là một trong những loại máy bay ném bom chiến lược chủ lực của Mỹ, có khả năng mang theo khoảng 31,7 tấn vũ khí, với tầm hoạt động hơn 12.800 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Ảnh: Britannica.

B-52 Stratofortress là một trong những loại máy bay ném bom chiến lược chủ lực của Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Máy bay có khả năng mang theo khoảng 31,7 tấn vũ khí, bao gồm cả vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân, với tầm hoạt động hơn 12.800 km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Đây là vụ rơi đầu tiên của một máy bay B-52 kể từ năm 2016, khi một chiếc cùng loại gặp nạn tại đảo Guam ở Thái Bình Dương. Vụ tai nạn mới nhất đặt ra thêm những câu hỏi về an toàn khai thác đối với dòng máy bay ném bom giữ vai trò quan trọng trong năng lực răn đe chiến lược của Washington.

Ngọc Liên