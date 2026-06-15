Thanh Hóa hoàn thành chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Thông tin từ Công an tỉnh, đến 16 giờ ngày 14/6 các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với tất cả các nhóm đối tượng thụ hưởng.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản an sinh xã hội trên điện thoại.

Cụ thể, tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt đã đạt 100% đối với các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội; hưu trí xã hội; người có công; người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội và các đối tượng hưởng an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục.

Kết quả này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội.

Trước đó, tại thời điểm bắt đầu triển khai, tỷ lệ chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn Thanh Hóa ở mức rất thấp, xếp thứ 31/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, cùng sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng, chỉ sau hơn 3 tuần triển khai, Thanh Hóa đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu được giao.

Đặc biệt, các đơn vị đã tập trung rà soát, cập nhật dữ liệu đối tượng thụ hưởng; hướng dẫn người dân mở tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, trực tiếp xuống từng khu dân cư để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện.

Việc hoàn thành chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên toàn tỉnh không chỉ thể hiện quyết tâm cao của các cấp, các ngành trong thực hiện chuyển đổi số, mà còn góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, bảo đảm việc tiếp cận các chính sách an sinh xã hội được thực hiện nhanh chóng, công khai, minh bạch và thuận tiện, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Lê Quỳnh