Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh, nguy cơ ảnh hưởng thỏa thuận hòa bình Mỹ- Iran

Quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon tiếp tục các cuộc giao tranh, bất chấp việc Mỹ và Iran vừa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình triển khai thỏa thuận hòa bình trong khu vực.

Quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon tiếp tục xảy ra các cuộc đụng độ. Ảnh: AP.

Theo truyền thông khu vực, ngày 15/6, các tay súng của lực lượng Hezbollah đã tiến hành nhiều đợt tập kích nhằm vào các đơn vị Israel đang hoạt động tại phía nam Lebanon. Nhóm vũ trang này tuyên bố đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) để ngăn chặn binh sĩ Israel cùng xe tăng Merkava và phương tiện cơ giới tiến vào thị trấn Kfar Tebnit, gần thành phố Nabatieh.

Trong một tuyên bố sau đó, Hezbollah cho biết quân đội Israel tiếp tục điều động lực lượng thiết giáp gồm năm xe tăng Merkava và bốn xe bọc thép tới khu vực gần một ngã tư chiến lược. Lực lượng này khẳng định đã đáp trả bằng tên lửa và pháo kích, đồng thời cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn.

Lực lượng quân sự Lebanon tại làng Bir al-Salasel ở miền nam Lebanon. Ảnh: AFP.

Cùng ngày, Hãng thông tấn quốc gia Lebanon đưa tin một máy bay không người lái của Israel đã tấn công một phương tiện dân sự tại miền Nam Lebanon, khiến một người thiệt mạng. Đây được cho là vụ tấn công gây chết người đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran công bố đạt được thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stéphane Dujarric cho biết, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon ghi nhận mức độ bạo lực và các cuộc đấu súng giữa Israel và Hezbollah hiện đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, tình hình trên thực địa vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Các diễn biến mới diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa hoàn tất Bản ghi nhớ (MOU) về chấm dứt xung đột. Nội dung chi tiết của Bản ghi nhớ chưa được công bố. Tuy nhiên, theo quan chức Mỹ, văn bản không bao gồm điều khoản yêu cầu Israel rút lực lượng khỏi miền Nam Lebanon.

Phát biểu ngày 15/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hầu như không đề cập trực tiếp đến thỏa thuận Mỹ - Iran. Đồng thời khẳng định Israel sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại miền Nam Lebanon, Dải Gaza và Syria vì các yêu cầu an ninh.

Giới quan sát nhận định việc giao tranh vẫn tiếp diễn giữa Israel và Hezbollah cho thấy tình hình an ninh tại khu vực vẫn rất phức tạp. Điều này có thể trở thành một trong những thách thức đối với nỗ lực duy trì lệnh ngừng các hoạt động quân sự và thúc đẩy tiến trình đối thoại sau thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Thu Uyên