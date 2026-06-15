Lựa chọn vị trí phù hợp thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn

Sau quá trình nghiên cứu, đánh giá các yếu tố liên quan, nhà đầu tư đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét phương án đặt nhà máy điện khí tại khu vực núi Chuột Chù trong Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sáng 15/6, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát và đề xuất địa điểm thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn.

Dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh; lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Trung Nam.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo của Công ty CP Tập đoàn Trung Nam, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn bao gồm: Nhà máy điện khí LNG, hệ thống kho chứa và cảng nhập khí LNG cùng các hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Đại diện nhà đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Dự kiến, kho cảng LNG có công suất tiếp nhận từ 3 đến 3,6 triệu tấn khí hóa lỏng mỗi năm; nhà máy điện khí giai đoạn đầu có công suất 1.500 MW, giai đoạn sau năm 2030 tiếp tục đầu tư nâng tổng công suất lên 4.500 MW.

Đại diện nhà đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Sau quá trình nghiên cứu, khảo sát, đánh giá các yếu tố về diện tích mặt bằng, điều kiện địa hình, địa chất công trình, giao thông, khả năng cung cấp nhiên liệu LNG, nguồn nước làm mát, phương án đấu nối lưới điện quốc gia, tác động đến dân cư, môi trường và khả năng giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét phương án đặt nhà máy điện khí tại khu vực núi Chuột Chù trong Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở đề xuất của nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn; đồng thời nhấn mạnh: Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung bộ. Dự án cũng mở ra cơ hội thu hút các nhà đầu tư lớn, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics và tạo thêm động lực tăng trưởng cho Khu Kinh tế Nghi Sơn trong giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến cụ thể vào phương án lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy của nhà đầu tư; đồng thời gợi ý nhà đầu tư có thể quan tâm tới vị trí đặt dự án tại Khu công nghiệp số 6 trong Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Về trình tự, thủ tục pháp lý, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát kỹ các quy định hiện hành để xây dựng lộ trình, các bước triển khai dự án phù hợp; đồng thời khẳng định, tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thu thập thông tin và phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

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