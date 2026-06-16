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Mỹ phê duyệt thương vụ quân sự 235,9 triệu USD cho Kuwait

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt thương vụ bán quân sự tiềm năng, trị giá khoảng 235,9 triệu USD cho Kuwait nhằm bảo đảm hoạt động và duy trì năng lực của đội máy bay tiếp dầu KC-130J của Không quân nước này.

Mỹ phê duyệt thương vụ quân sự 235,9 triệu USD cho Kuwait

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt thương vụ bán quân sự tiềm năng, trị giá khoảng 235,9 triệu USD cho Kuwait nhằm bảo đảm hoạt động và duy trì năng lực của đội máy bay tiếp dầu KC-130J của Không quân nước này.

Mỹ phê duyệt thương vụ quân sự 235,9 triệu USD cho Kuwait

Mỹ phê duyệt thương vụ quân sự gần 236 triệu USD cho Kuwait. Ảnh: AFP.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố xung đột giữa Mỹ và Iran đã kết thúc và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đang dần trở lại bình thường.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Kuwait đề nghị mua gói hỗ trợ kéo dài 5 năm, bao gồm bảo dưỡng máy bay KC-130J, phụ tùng thay thế, thiết bị hỗ trợ mặt đất, tài liệu kỹ thuật cùng các dịch vụ kỹ thuật, hậu cần và đào tạo nhân sự. Gói hỗ trợ cũng bao gồm dịch vụ sửa chữa, hỗ trợ phần mềm và các hạng mục cần thiết nhằm bảo đảm khả năng khai thác lâu dài đối với phi đội KC-130J.

Washington cho biết thương vụ sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu đối ngoại và an ninh của Mỹ thông qua việc tăng cường năng lực cho Kuwait, đồng minh chủ chốt ngoài NATO của Mỹ tại Trung Đông. Theo đánh giá của phía Mỹ, gói hỗ trợ sẽ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Không quân Kuwait, tăng cường khả năng phối hợp với lực lượng Mỹ và góp phần duy trì ổn định khu vực.

Mỹ phê duyệt thương vụ quân sự 235,9 triệu USD cho Kuwait

Máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules. Nguồn: Lockheed Martin.

Hiện Không quân Kuwait sử dụng máy bay KC-130J cho các nhiệm vụ vận tải quân sự, tiếp dầu trên không và bảo đảm hậu cần. Mỹ cho rằng gói hỗ trợ mới sẽ giúp duy trì hoạt động, công tác bảo dưỡng và sửa chữa đối với dòng máy bay này, đồng thời tạo điều kiện để Văn phòng Chương trình Máy bay vận tải và tiếp dầu của Hải quân Mỹ triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật theo nhu cầu của Kuwait.

Washington cũng khẳng định Kuwait có đủ năng lực tiếp nhận và đưa các trang thiết bị, dịch vụ vào biên chế lực lượng vũ trang, đồng thời nhấn mạnh thương vụ sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự tại Trung Đông cũng như không ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ.

Thu Uyên

Từ khóa:

#Kuwait #Thương vụ #Quân sự #Máy bay #Hỗ trợ #Bộ ngoại giao mỹ #Không quân #Tổng thống mỹ donald trump #Năng lực #phê duyệt

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