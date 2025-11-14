Nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã tích cực vào cuộc, triển khai các ứng dụng số, góp phần hiện đại hóa hệ thống; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Gia đình ông Nguyễn Văn Giang ở thôn Ái, xã Định Tân được vay vốn chính sách phát triển kinh tế hiệu quả.

Gia đình ông Nguyễn Văn Giang ở thôn Ái, xã Định Tân được vay 100 triệu đồng theo Chương trình cho vay giải quyết việc làm từ năm 2023 để đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp trồng cây ăn quả, nuôi gà và đào ao thả cá. Ông Giang chia sẻ: “Từ khi NHCSXH Yên Định triển khai ứng dụng dịch vụ Mobile Banking, tôi thấy rất tiện lợi cho cả người dân và ngân hàng. Kể cả ở nhà, tôi vẫn có thể xem số kỳ đóng tiền gốc, tiền lãi đối với khoản vay của gia đình qua điện thoại thông minh. Điều này thay thế cho việc trước kia tôi phải gọi điện hay trực tiếp đến gặp tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) hoặc cán bộ tín dụng NHCSXH để hỏi về các vấn đề liên quan đến chính sách hay số tiền cần trả cho khoản vay của gia đình"...

Việc triển khai ứng dụng quản lý tín dụng chính sách đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ ngân hàng, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tổ TK&VV theo hướng tiện ích, chuyên nghiệp, hiện đại. Thông qua các ứng dụng số của NHCSXH, khách hàng chủ động nắm bắt thông tin về tiền gốc, tiền lãi hàng tháng mà mình đã trả và còn cần thanh toán bao nhiêu để có kế hoạch chi trả. Điều này rất quan trọng vì người dân có thể tự kiểm soát vốn vay của mình, phòng tránh những thất thoát, rủi ro, hạn chế được việc chậm trễ trả gốc, lãi định kỳ. Về phía ngân hàng, việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như của ngành tới người dân được linh hoạt hơn, nhanh chóng hơn. Trước đây, người dân phải chờ 5 đến 7 ngày để được giải ngân, nay rút xuống chỉ còn khoảng 1 đến 3 ngày. Các khoản vay, thu nợ, nộp lãi đều được cập nhật tự động, minh bạch, giúp người vay dễ dàng kiểm tra và quản lý tài chính của mình.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý tín dụng chính sách, NHCSXH Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ số mang tính thực tiễn cao như là ứng dụng quản lý tín dụng chính sách hoạt động trên nền tảng điện thoại thông minh, hỗ trợ cán bộ ngân hàng, tổ trưởng tổ TK&VV cũng như nộp lãi, tiền gửi của tổ viên qua ứng dụng quản lý tín dụng chính sách và người vay có thể tra cứu thông tin vay vốn trực tuyến. Việc triển khai ứng dụng quản lý tín dụng chính sách giúp tăng tốc độ xử lý giao dịch, giảm thời gian phục vụ, bảo đảm minh bạch và hạn chế sai lệch thông tin giữa ngân hàng, tổ TK&VV và người vay. Ứng dụng Mobile Banking giúp khách hàng thực hiện các giao dịch thanh toán, chuyển tiền, nộp lãi vay ngay trên điện thoại di động... Các dịch vụ cung cấp cho khách hàng của ứng dụng Mobile Banking gồm: dịch vụ tài chính, chuyển tiền và thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, cước viễn thông, vé tàu, vé máy bay; nạp tiền điện thoại, ví điện tử, nộp thuế; QR Pay... và dịch vụ phi tài chính như kiểm tra thông tin tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi, tiền vay; tra cứu lịch sử giao dịch...

Thông qua việc thực hiện chuyển đổi số tại NHCSXH Thanh Hóa, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính của ngân hàng. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ dân trí của người dân, thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi, giữa thành thị và nông thôn, giữa người nghèo, đối tượng chính sách và các thành phần trong xã hội; thúc đẩy tiến trình hệ sinh thái số về tài chính toàn diện và hỗ trợ thực hiện các chương trình về an sinh xã hội, tiến tới giảm nghèo bền vững. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giao dịch tín dụng chính sách, đến đầu tháng 11/2025 tổng dư nợ của NHCSXH Thanh Hóa đạt trên 16.000 tỷ đồng với trên 251.000 khách hàng đang vay vốn. Thực hiện chương trình chuyển đổi số, đến nay, 100% xã, phường đã triển khai chương trình và sử dụng các tiện ích giao dịch Mobile Banking với hàng chục nghìn khách hàng vay vốn chính sách đang thực hiện các giao dịch qua ứng dụng của ngân hàng trên thiết bị di động.

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc chuyển đổi số ở NHCSXH Thanh Hóa còn gặp một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục như: Hạ tầng công nghệ ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn yếu, đường truyền internet có thời điểm chưa ổn định; kỹ năng sử dụng công nghệ của người dân chưa đồng đều, thói quen giao dịch trực tiếp vẫn phổ biến. Thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ, thực hiện 100% quy trình nghiệp vụ nội bộ trên môi trường điện tử, giảm tối đa hồ sơ giấy và mở rộng các tiện ích trên ứng dụng quản lý tín dụng chính sách, hướng tới phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, thuận tiện hơn.

Bài và ảnh: Minh Hà