Nâng cao giá trị nông sản từ chế biến sâu

Từ những cánh đồng mẫu lớn đến những dây chuyền sản xuất hiện đại, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ thu hút đầu tư vào chế biến nông sản. Không chỉ giúp gia tăng giá trị sản phẩm, chế biến sâu còn mở ra hướng phát triển bền vững, tạo việc làm, ổn định đầu ra và từng bước đưa nông sản của tỉnh vươn xa trên thị trường.

Các đối tác nước ngoài đến khảo sát, kết nối nhập khẩu sản phẩm của Công ty CP Đầu tư phát triển VINAGREEN, xã Triệu Sơn. Ảnh: Lê Hợi

Những năm gần đây, nhận thấy nhu cầu sử dụng rau má trong đời sống người dân ngày càng tăng, HTX cây trồng và vật nuôi Đồng Ngâu, thôn Phúc Gia, xã Thọ Long đã mạnh dạn tích tụ đất đai, đầu tư hơn 3ha chuyên canh cây rau má. Không dừng lại ở sản xuất thô, HTX xác định chế biến sâu là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị loại cây trồng truyền thống này.

Từ nguồn nguyên liệu sạch, HTX đã đầu tư hệ thống nhà xưởng, dây chuyền sản xuất khép kín để chế biến bột rau má theo công nghệ sấy lạnh tiệt trùng hiện đại. Quy trình này giúp giữ được màu xanh tự nhiên, hương vị tươi mát và hàm lượng dinh dưỡng vốn có của rau má - điều mà phương pháp sấy nóng truyền thống khó đáp ứng. Nhờ đó, sản phẩm bột rau má Đồng Ngâu nhanh chóng tạo được chỗ đứng trên thị trường. Hiện sản phẩm đã được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh và có mặt trên các sàn thương mại điện tử, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, HTX chủ động ký hợp đồng bao tiêu với người dân và một số doanh nghiệp, HTX khác trên địa bàn, đồng thời triển khai xây dựng vùng trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, tiến tới hữu cơ. Đây là nền tảng quan trọng giúp rau má Đồng Ngâu đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Theo Giám đốc HTX cây trồng và vật nuôi Đồng Ngâu Lê Viết Ngọc: “Trung bình mỗi tháng HTX thu hoạch và sản xuất gần 300kg bột rau má. Từ khâu trồng, chăm sóc đến thu hoạch, toàn bộ quy trình đều tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn VietGAP để đảm bảo độ an toàn và chất lượng sản phẩm. Việc đầu tư máy móc hiện đại không chỉ giúp giảm chi phí nhân công, nâng cao năng suất, mà còn khắc phục tình trạng lệ thuộc thương lái, tránh bị ép giá khi đến mùa thu hoạch rộ”.

Nếu như HTX Đồng Ngâu cho thấy cách làm chủ động và linh hoạt trong chế biến nông sản quy mô nhỏ, thì Công ty CP Đầu tư phát triển VINAGREEN lại mở ra hướng đi quy mô lớn hơn với việc đầu tư nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao tại xã Triệu Sơn. Sau một năm thi công, tháng 1/2025 giai đoạn 1 của nhà máy hoàn thành và đưa vào vận hành dây chuyền chế biến gạo hiện đại nhất khu vực miền Bắc với công suất 100.000 tấn lúa gạo mỗi năm. Hiện sản phẩm của nhà máy được đưa ra thị trường và có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã, hình thức.

Để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định, nhà máy đã liên kết với nông dân các xã Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Nông Cống... hình thành các vùng sản xuất lúa thương phẩm tập trung, quy mô lớn. Đồng thời, công ty phối hợp với các HTX dịch vụ nông nghiệp tổ chức tập huấn về quy định cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, thực hành ghi chép, quản lý đồng ruộng, truy xuất nguồn gốc... nhằm hướng tới xuất khẩu.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển VINAGREEN Đỗ Minh Thủy chia sẻ: “Thanh Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông sản, nhất là cây lúa với khoảng 120.000ha mỗi vụ. Xuất phát từ thực tế đó, công ty đã quyết định đầu tư Nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao VINAGREEN tại xã Triệu Sơn với mong muốn tạo mối liên kết bền vững giữa doanh nghiệp với nông dân, HTX, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, đồng thời tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp của tỉnh”.

Toàn tỉnh hiện có 661 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 2 sản phẩm 5 sao, 59 sản phẩm 4 sao và 600 sản phẩm 3 sao. Phần lớn các cơ sở sản xuất chú trọng đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ vào chế biến nông sản, giúp nâng cao chất lượng, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng. Để tiếp tục phát triển cơ sở bảo quản, chế biến nông sản, ngành nông nghiệp cùng các địa phương đang triển khai thực hiện các giải pháp theo Đề án “Kết nối sản xuất, chế biến và tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030”. Trong đó, tập trung thu hút đầu tư vào các nhà máy chế biến tại vùng nguyên liệu; ưu tiên dự án sơ chế, bảo quản rau, quả tươi; xây dựng trung tâm sau thu hoạch gắn với vùng sản xuất và logistics. Đây là hướng đi phù hợp trong xu thế phát triển nông nghiệp hiện đại không chỉ dừng ở khâu trồng trọt mà phải gắn với chế biến, thương mại và truy xuất nguồn gốc, góp phần hình thành và phát triển ngành chế biến nông sản của tỉnh theo hướng liên kết chuỗi giá trị.

Lê Hợi