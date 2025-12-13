Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cùng chính quyền tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực phát triển

Sáng 13/12, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức, Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trọng thể và hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch.

Dự đại hội có đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thị Toán.

Dự đại hội còn có đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam; các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nhân, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Bản lĩnh, sáng tạo trong thách thức

Diễn văn khai mạc Đại hội do ông Mai Xuân Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khóa III, khẳng định: Đại hội lần thứ IV là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, diễn ra trong bối cảnh Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội đan xen thách thức; đòi hỏi đội ngũ doanh nhân phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến cho sự phát triển chung của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19, biến động kinh tế toàn cầu và những hạn chế nội tại của nền kinh tế địa phương; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò là tổ chức đại diện, cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với chính quyền; đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì và phục hồi sản xuất - kinh doanh.

Hiệp hội từng bước củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới hội viên cả về số lượng và chất lượng, trở thành mái nhà chung của hơn 5.000 doanh nghiệp hội viên và liên kết. Hoạt động của Hiệp hội ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn sản xuất - kinh doanh, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị đối thoại, diễn đàn kinh tế, chương trình xúc tiến đầu tư - thương mại trong và ngoài tỉnh; tham gia góp ý, phản biện hàng trăm dự thảo cơ chế, chính sách liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh.

Đồng thời, Hiệp hội tích cực thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ; lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân và tinh thần trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp.

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao vị thế của đội ngũ doanh nhân Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Với phương châm hành động: “Đoàn kết - Sáng tạo - Vươn mình - Phát triển”, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa xác định phương hướng chung tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Hiệp hội vững mạnh, chuyên nghiệp; thực sự là trung tâm đoàn kết của cộng đồng doanh nhân, là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với chính quyền.

Hiệp hội tập trung nâng cao vai trò đại diện, phản biện chính sách; đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy liên kết, hợp tác, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Cùng với đó, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, có năng lực cạnh tranh cao, tiên phong trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững; xây dựng văn hoá doanh nghiệp chuẩn mực, trách nhiệm xã hội cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, thịnh vượng.

Tại phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung làm rõ các nội dung trọng tâm của phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiều ý kiến tâm huyết của đại biểu đã phân tích sâu những yêu cầu đặt ra đối với Hiệp hội trong giai đoạn tới, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu diễn biến phức tạp, xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Xây dựng đội ngũ doanh nhân Thanh Hóa lớn mạnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động kinh tế toàn cầu và những điểm nghẽn nội tại, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong những thành tựu chung đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Thanh Hóa.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra: hoạt động của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn những hạn chế, tồn tại đã được Ban Chấp hành khóa III nhìn nhận nghiêm túc trong Báo cáo chính trị.

Cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh một số định hướng lớn: tiếp tục xác định doanh nghiệp là chủ thể, là động lực quan trọng của phát triển, lấy con người làm trung tâm; hỗ trợ xây dựng đội ngũ doanh nhân Thanh Hóa lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu.

Đồng chí yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; tích cực tham gia góp ý, phản biện chính sách; phối hợp cùng chính quyền tháo gỡ các “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thông thoáng, minh bạch.

Tiếp thu ý kiến tham luận của đại biểu liên quan đến tình trạng khan hiếm và biến động giá nguyên vật liệu xây dựng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh đây là vấn đề thực tiễn đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh và tiến độ nhiều dự án.

Đồng chí giao các sở, ngành chức năng khẩn trương rà soát, tham mưu giải pháp căn cơ, đồng bộ; tăng cường quản lý, điều tiết nguồn cung, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, bảo đảm cung ứng nguyên vật liệu ổn định, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất.

Đại hội đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 và ra mắt Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khóa IV.

Đại hội cũng đã tôn vinh các tập thể, cá nhân doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của Hiệp hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương, bầu Ban Chấp hành gồm 115 vị và Ban Kiểm tra khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký.

Với sự tín nhiệm cao của Đại hội, doanh nhân Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khóa IV.

