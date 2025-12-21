Tân Thành phát huy lợi thế rừng sản xuất để phát triển công nghiệp chế biến

Những năm qua, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, xã Tân Thành đã tuyên truyền, vận động người dân tích cực phát triển kinh tế đồi rừng, từng bước hình thành các chuỗi liên kết trồng, chế biến, tiêu thụ lâm sản. Cùng với đó, xã có nhiều giải pháp thu hút các doanh nghiệp chế biến lâm sản vào địa bàn. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng nâng cao, nhiều hộ dân đã vươn lên làm giàu từ rừng.

Dây chuyền sản xuất than viên nén xuất khẩu của Công ty CP năng lượng Tân Thành.

Sau khi đi khảo sát ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Công ty CP năng lượng Tân Thành đã lựa chọn xã Tân Thành là nơi đầu tư, sản xuất than viên nén xuất khẩu. Giám đốc Công ty Tống Chí Dũng cho biết, đơn vị lựa chọn Tân Thành để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất than viên nén xuất khẩu với quy mô 3ha, bởi vì trên địa bàn xã và các địa phương lân cận có nguồn nguyên liệu, lao động dồi dào. Trong quá trình xây dựng, công ty luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Hiện nay, công ty đã xây dựng nhà xưởng, hệ thống máy móc sản xuất theo công nghệ của Đức, với tổng mức đầu tư 339 tỷ đồng. Theo công suất thiết kế, mỗi năm công ty sẽ sản xuất được 150.000 tấn than viên nén xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Trên địa bàn xã Tân Thành hiện có trên 6.000ha rừng sản xuất, trong đó có gần 300ha rừng gỗ lớn, chủ yếu là cây keo. Đây được xem là ưu thế để xã phát triển nghề trồng rừng, gắn với chế biến lâm sản. Để khai thác hiệu quả tiềm năng đất rừng, xã đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực trồng rừng sản xuất, thực hiện các quy định của pháp luật về phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với chế biến, nhất là trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC (tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rừng bền vững). Đồng thời, tích cực phối hợp với các doanh nghiệp mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng, chăm sóc rừng đến đông đảo người dân, nhằm thay đổi tập quán trồng rừng sản xuất và xây dựng vùng nguyên liệu bền vững cho công nghiệp chế biến lâm sản.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng rừng trồng, xã tăng cường công tác quản lý về chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp của các cơ sở, vườn ươm giống trên địa bàn. Quy hoạch và đầu tư phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho chế biến lâm sản; thực hiện có hiệu quả việc liên doanh, liên kết giữa cơ sở chế biến với người trồng rừng. Khuyến khích người dân đầu tư phát triển trồng rừng sản xuất chu kỳ dài và cải tạo chuyển đổi diện tích rừng gỗ nhỏ sang phát triển gỗ lớn. Mặt khác, thông qua các tổ chức hội, đoàn thể để người dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cho đầu tư trồng rừng kinh tế. Đồng thời, xây dựng và quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC nhằm đáp ứng yêu cầu gỗ xuất khẩu và tạo điều kiện để người dân làm giàu từ rừng. Hiện nay, xã Tân Thành đang phối hợp với các doanh nghiệp chế biến lâm sản xây dựng và cấp chứng chỉ rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC. Xã phấn trong năm 2026, trên 6.000ha rừng sản xuất trên địa bàn được cấp chứng chỉ FSC. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được quan tâm triển khai thực hiện, an ninh rừng ổn định. Theo tính toán của người dân, hiện 1ha keo 5 năm tuổi cho thu nhập trên 100 triệu đồng.

Đến nay, trên địa bàn xã đã thu hút được 1 nhà máy chế biến lâm sản có quy mô lớn và 2 cơ sở thu mua, chế biến lâm sản hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu liên kết, tiêu thụ gỗ rừng trồng của Nhân dân, tạo việc làm cho trên 100 lao động địa phương. Trồng rừng gắn với chế biến tại xã Tân Thành đã chứng minh người nông dân không còn đơn độc trên mảnh đất của mình, mà có sự đồng hành của công nghiệp chế biến và chính sách hỗ trợ đúng đắn, đó chính là lúc cái nghèo được đẩy lùi một cách bền vững nhất.

Bài và ảnh: Khắc Công