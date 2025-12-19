Hotline: 0822.173.636   |

Cộng đồng doanh nghiệp xã Tống Sơn phát huy sức mạnh đoàn kết, góp sức xây dựng quê hương giàu mạnh

Phan Nga
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19/12, Hội Doanh nghiệp xã Tống Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Hội Doanh nghiệp xã Tống Sơn hiện có 55 doanh nghiệp hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: dệt may, xây dựng, vận tải, thương mại và các dịch vụ khác... Các doanh nghiệp không chỉ năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đóng góp vào ngân sách Nhà nước.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Doanh nghiệp xã Tống Sơn tập trung củng cố tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số huớng tới phát triển xanh, bền vững, góp phần xây dựng địa phương giàu mạnh, văn minh.

Các đại biểu đự đại hội.

Đồng thời, Hội phấn đấu thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; là “cầu nối” giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền, đồng hành cùng các cấp, các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Thường trực Hội Doanh nghiệp xã Tống Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 thành viên. Ông Văn Bình Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Tuấn Hiền được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Tống Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp xã Tống Sơn trao tặng Quỹ Khuyến học xã 50 triệu đồng, trao tặng 40 suất quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn với tổng trị giá 20 triệu đồng và Quỹ ủng hộ AND 10 triệu đồng.

Phan Nga

