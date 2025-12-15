Bình Điền - Ninh Bình: Dấu ấn 1 thập kỷ “Gieo niềm tin - Gặt thành công” trên đất Bắc

Kỷ niệm 10 năm ngày nhà máy chính thức đi vào hoạt động, Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình (Công ty thành viên của Công ty cổ Phần phân bón Bình Điền - thương hiệu phân bón Đầu Trâu) không chỉ khẳng định vị thế là cánh tay nối dài vững chắc của thương hiệu phân bón Đầu Trâu tại miền Bắc mà còn tiên phong trong xu hướng sản xuất nông nghiệp xanh và bền vững.

Ông Ngô Văn Đông – Chủ tịch HĐQT Công ty tặng hoa ghi nhận những thành tích mà Công ty CP Bình Điền Ninh Bình đạt được.

Hành trình hiện thực hóa khát vọng "Bắc tiến"

Cách đây hơn một thập kỷ, dù thương hiệu phân bón Đầu Trâu đã chiếm lĩnh thị trường phía Nam, nhưng với bà con nông dân miền Bắc, cái tên này vẫn còn khá mới mẻ và khó tiếp cận do chi phí vận chuyển cao. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết của bà con về các sản phẩm NPK chất lượng cao, hàm lượng dinh dưỡng ổn định, Ban lãnh đạo Bình Điền đã đưa ra một quyết sách chiến lược: Xây dựng nhà máy quy mô lớn ngay tại trung tâm đồng bằng Bắc Bộ.

Ngày 21/10/2015, nhà máy Bình Điền - Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp Khánh Phú với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng, công suất thiết kế lên đến 400.000 tấn/năm. Đây được xem là cột mốc lịch sử, đánh dấu sự hiện diện mạnh mẽ của thương hiệu Đầu Trâu tại thị trường phía Bắc.

Sau 10 năm hình thành và phát triển, từ những ngày đầu đầy gian nan, đến nay Bình Điền - Ninh Bình đã cung ứng ra thị trường hơn 1 triệu tấn phân bón, ghi nhận doanh thu trên 9.931 tỷ đồng. Đơn vị đã xây dựng được mạng lưới phân phối vững mạnh, trở thành đối tác tin cậy của hàng triệu nông dân từ Nghệ An trở ra.

Công nghệ hiện đại - Chìa khóa chinh phục niềm tin

Yếu tố cốt lõi giúp Bình Điền - Ninh Bình trụ vững và bứt phá trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt chính là sự đầu tư bài bản vào công nghệ. Nhà máy hiện sở hữu 4 dây chuyền sản xuất, trong đó có 2 dây chuyền NPK một hạt sử dụng công nghệ Ure hóa lỏng hiện đại.

Hệ thống máy móc được nhập khẩu từ hãng Schneider (Pháp) với quy trình tự động hóa cao, giúp sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng đồng đều. Đặc biệt, công ty áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (KCS) từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra, quản lý bằng mã QR Code để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Không dừng lại ở đó, bắt nhịp xu hướng nông nghiệp 4.0, công ty đã phối hợp cùng các nhà khoa học để ứng dụng công nghệ Eco-Nanomix và các hoạt chất Nano hữu cơ vào sản phẩm. Thực tế thử nghiệm diện rộng tại các tỉnh như Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình cho thấy, các dòng sản phẩm mới giúp nông dân giảm lượng bón từ 30-50%, giảm số lần bón mà vẫn đảm bảo năng suất, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính.

Ông Lê Tuấn Dũng – Giám đốc công ty phát biểu tri ân những hỗ trợ, đóng góp của cơ quan ban ngành, các nhà khoa học, viện trường, đối tác, đại lý và bà con nông dân đối với sự phát triển công ty trong thời gian qua.

Cam kết phát triển xanh và trách nhiệm xã hội

Phát triển bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường là kim chỉ nam trong hoạt động của Bình Điền - Ninh Bình. Nhà máy được trang bị hệ thống xử lý bụi theo công nghệ “trầm lắng” tiên tiến, giảm thiểu tối đa bụi phát tán ra môi trường. Công ty cũng tích cực hưởng ứng phong trào “Xây dựng khu công nghiệp, doanh nghiệp Xanh - Sạch - Đẹp” với việc đầu tư hàng tỷ đồng cho cảnh quan và môi trường làm việc.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, công ty đã đảm bảo an toàn, thu nhập cho người lao động và đóng góp tích cực vào quỹ vắc-xin cũng như hỗ trợ thiết bị y tế cho các địa phương.

Hàng loạt chương trình ý nghĩa đã được thực hiện như: Tài trợ chương trình “Tiếp sức đến trường”, ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung, hay đồng hành cùng giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền thường niên.

Tri ân các thế hệ lãnh đạo Công ty CP Bình Điền Ninh Bình.

Vững bước vươn xa

Ghi nhận những đóng góp thiết thực cho nền nông nghiệp và kinh tế địa phương, Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2022), Cờ thi đua của Bộ Công Thương và nhiều Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình.

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, ông Ngô Văn Đông - Chủ tịch HĐQT công ty khẳng định: "Bước vào giai đoạn mới, Bình Điền - Ninh Bình sẽ tiếp tục cải tiến tư duy quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và hướng đến sản xuất xanh. Chúng tôi cam kết tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, giúp bà con nông dân gieo niềm tin và gặt hái những mùa vàng no ấm".

Kỷ niệm 10 năm không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường đầy tự hào mà còn là lời khẳng định cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tiếp tục giữ vững vị thế thương hiệu phân bón dẫn đầu tại khu vực phía Bắc.