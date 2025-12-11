Kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025

Sáng 11/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành, xã, phường trong tỉnh, các tỉnh bạn và đông đảo doanh nghiệp, HTX, trang trại trong và ngoài tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa báo cáo tại hội nghị.

Năm 2025, công tác tuyên truyền, quảng bá về sản xuất, chế biến, sản phẩm nông sản và thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, các tổ chức và địa phương quan tâm đẩy mạnh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong đó, tại Hội nghị kết nối cung - cầu nông sản, thực phẩm an toàn năm 2024 đã có 20 doanh nghiệp ký kết 10 hợp đồng cung ứng - tiêu thụ nông sản.

Trong năm 2025, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 87 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, qua đó cung cấp 669.407 tấn thực phẩm tiêu dùng, chủ yếu phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh (gồm: 378.7655 tấn lúa gạo; 138.419 tấn rau; 88.348 tấn thịt gia súc, gia cầm, 63.875 tấn thủy sản).

Đại diện Công ty TNHH Thực phẩm & TMDV Lê Gia, xã Hoằng Thanh - đơn vị đang sở hữu 2 sản phẩm OCOP 5 sao tham luận tại hội nghị.

Các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đã giúp kiểm soát hiệu quả từng công đoạn và toàn bộ quá trình tạo ra sản phẩm chất lượng, ATTP; tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở tham gia vào chuỗi sản xuất, tăng hiệu quả, trách nhiệm của mỗi cơ sở trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm; phát triển các HTX, tổ hợp tác, trang trại gắn với cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh và các kênh phân phối.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có khoảng 600 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm, sản phẩm OCOP đang duy trì quảng bá, giới thiệu và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như: voso.vn, posmart.vn, Lazada, Shopee, Tiki... với hàng nghìn sản phẩm các loại.

Đại diện Công ty CP đầu tư phát triển VinaGreen, xã Triệu Sơn tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá tổng quan kết quả sản xuất, tiêu thụ và kết nối cung - cầu nông sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2025; đồng thời, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm phân phối sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn trên trị trường.

Cùng với đó, một số ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm phát triển sản xuất, tiêu thụ và thúc đẩy kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nêu thực trạng hiện nay mới chỉ có khoảng 30% sản phẩm nông sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh được phân phối thông qua hệ thống liên kết giữa sản xuất và tiêu dùng theo chuỗi giá trị, còn lại được phân phối tới người tiêu dùng chủ yếu thông qua hệ thống chợ truyền thống, các cửa hàng, điểm kinh doanh thực phẩm, nông sản nhỏ lẻ. Người sản xuất vẫn còn bị động trong sản xuất, thiếu thông tin thị trường, chưa gắn kết chặt chẽ với các cơ sở kinh doanh theo chuỗi giá trị, dẫn đến tình trạng “được mùa, rớt giá”...

Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hội nghị lần này đã đánh giá cụ thể những kết quả sản xuất, tiêu thụ và kết nối cung - cầu nông sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2025; trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, vướng mắc và đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển sản xuất, tiêu thụ và thúc đẩy kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm năm 2026.

Đồng chí cho rằng các ý kiến tham luận của đại biểu tại hội nghị là kênh thông tin bổ ích cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành bạn trong xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp thời gian tới. Đồng thời, giúp doanh nghiệp, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

Thông qua hội nghị, các doanh nghiệp có cơ hội ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng ngành nông nghiệp của tỉnh sớm trở thành ngành sản xuất hàng hóa, giá trị gia tăng cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, kết nối các cơ sản xuất với cơ sở tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đề nghị các sở ngành, địa phương và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kết nối cung - cầu nông sản, thực phẩm năm 2024-2025.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kết nối cung - cầu nông sản, thực phẩm năm 2024-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và các đại biểu chứng kiến các doanh nghiệp, HTX ký kết hợp đồng cung ứng - tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, HTX đã ký kết 10 hợp đồng cung ứng - tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kết nối cung - cầu nông sản, thực phẩm năm 2024-2025.

Lê Hợi