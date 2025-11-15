Nâng cao chất lượng kiểm sát việc kiến nghị giải quyết các vụ việc, vụ án

Thông qua hoạt động kiểm sát, thời gian qua Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh đã chủ động ban hành nhiều kiến nghị đối với các ngành, địa phương về những tồn tại trong công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật góp phần thiết thực bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giao ban bàn giải pháp nâng cao việc ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm.

Theo đó, VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã tăng cường công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiến nghị nói chung và công tác kiến nghị trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự nói riêng. Đồng thời, thường xuyên tổ chức triển khai các quy định của pháp luật liên quan đến công tác kiến nghị, trọng tâm là Hướng dẫn số 24/HD-VKSTC ngày 5/8/2020 của VKSND tối cao về công tác kiểm sát bản án, quyết định hình sự của tòa án nhằm nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị và thông báo rút kinh nghiệm của VKSND; Hướng dẫn số 34/HD-VKSTC ngày 29/11/2022 của VKSND tối cao về kỹ năng phát hiện vi phạm trong giải quyết vụ án hình sự để kháng nghị, kiến nghị... đảm bảo kiến nghị được ban hành đúng quy định pháp luật, thể hiện rõ nội dung vi phạm và những vấn đề cần kiến nghị, được các cơ quan hữu quan chấp nhận.

Qua công tác kiểm sát, kiểm sát viên VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã tích cực phát hiện, tổng hợp những vi phạm trong hoạt động tư pháp, những thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước, làm cơ sở để tham mưu cho viện trưởng VKSND cùng cấp ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm và kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật. Cùng với đó, đã chủ động phối hợp, đôn đốc, nhắc nhở để cơ quan, tổ chức bị kiến nghị thực hiện nghiêm túc các nội dung cần khắc phục vi phạm theo kiến nghị. Đồng thời, tổ chức phúc tra việc thực hiện kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức bị kiến nghị. Đây là một trong những cơ sở phòng ngừa việc tái diễn tình trạng vi phạm tương tự trong thời gian tới.

Từ năm 2020 đến nay, trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã ban hành 224 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm, 82 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án, kiểm sát xét xử án hình sự, VKSND tỉnh và VKSND khu vực ban hành 265 kiến nghị yêu cầu tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử; 22 kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; 125 thông báo rút kinh nghiệm trong giai đoạn xét xử; ban hành 3 kháng nghị, 492 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc tạm giữ, tạm giam; ban hành 11 kháng nghị, 1.108 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong thi hành án hình sự... Các kiến nghị của viện kiểm sát đều có căn cứ, đúng quy định pháp luật, do đó được các cơ quan hữu quan có văn bản chấp nhận tiếp thu, khắc phục vi phạm, góp phần đảm bảo việc điều tra, xét xử được đầy đủ, toàn diện, không có trường hợp nào phải đình chỉ điều tra về hành vi không phạm tội hoặc hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; quyền con người và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù không bị luật hạn chế được tôn trọng và bảo vệ.

Theo Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nguyễn Đức Thanh, việc ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm của VKSND tỉnh và VKSND khu vực đối với các cơ quan, tổ chức có vai trò rất quan trọng, giúp các tổ chức, cơ quan, đơn vị có những biện pháp thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và chấp hành pháp luật; bảo vệ quyền con người, các quyền và lợi ích chính đáng của Nhà nước, của các tổ chức và công dân, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật.

Thời gian tới, VKSND tỉnh và VKSND khu vực sẽ tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Trong đó, chú trọng theo hướng kiến nghị phải xuất phát từ thực tiễn, chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp đề xuất khắc phục xử lý. Thông qua đó, làm tốt việc dự báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật ở địa phương. Đồng thời, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về nhận diện một số vi phạm có thể phát sinh trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án hình sự nhằm nâng cao kỹ năng phát hiện vi phạm và kỹ năng xây dựng bản kiến nghị cho kiểm sát viên.

