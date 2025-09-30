Nâng cao chất lượng giám sát, thẩm tra trong lĩnh vực văn hóa

Thời gian qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh luôn tích cực, chủ động, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát, khảo sát và các nhiệm vụ được giao, nhất là trong thẩm tra các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực ban phụ trách trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Bám sát nghị quyết của HĐND tỉnh, sự phân công điều hành của Thường trực HĐND tỉnh và chương trình công tác năm, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ chương trình công tác, trong đó chú trọng hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề. Để các cuộc giám sát đạt hiệu quả cao, ban đã tập trung nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát, xây dựng kế hoạch và xác định rõ nội dung cụ thể cần tập trung giám sát, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thành viên đoàn giám sát đi sâu tìm hiểu, phân tích kỹ vấn đề cần quan tâm. Ban đã phối hợp chặt chẽ với các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và thường trực HĐND cấp xã, phường, giảm hình thức giám sát tại hội nghị, tăng cường đi thực tế, gặp trực tiếp các đối tượng thụ hưởng chính sách, bởi vậy đã hạn chế số cuộc làm việc nghe báo cáo tại các địa phương nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu đề ra.

Qua giám sát, Ban đã nêu lên những mặt làm được, đồng thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện các chính sách. Từ đó kịp thời phản ánh, báo cáo giúp Thường trực HĐND tỉnh nắm vững tình hình triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; giúp UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị tháo gỡ nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, có nhiều kiến nghị, đề xuất với các cấp, các ngành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách.

Để chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh, công tác thẩm tra đã được lãnh đạo và thành viên Ban đặc biệt quan tâm, dành nhiều thời gian nghiên cứu, tổ chức tốt các hội nghị thẩm tra vào đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Lãnh đạo Ban đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các hồ sơ, tài liệu, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung thẩm tra, tổ chức khảo sát nắm thông tin về các nội dung liên quan đến công tác thẩm tra. Trong quá trình họp thẩm tra, các thành viên Ban thảo luận dân chủ, bày tỏ quan điểm chính kiến của mình về các vấn đề có liên quan. Do đó, các báo cáo thẩm tra phát huy khá tốt vai trò cung cấp thông tin và những căn cứ quan trọng để đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét đối với các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh, giúp HĐND tỉnh có sự nhìn nhận, đánh giá chính xác hơn về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan trên địa bàn, trên cơ sở đó quyết định những biện pháp cần thiết cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Ví dụ như, tại Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII, Ban Văn hóa - Xã hội đã tiến hành thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, như: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho hoạt động, dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025... Tại các báo cáo thẩm tra, tờ trình và dự thảo nghị quyết, Ban đều đưa ra căn cứ pháp lý, sự cần thiết phải ban hành nghị quyết, nhận xét về tính khả thi của nghị quyết và đề nghị HĐND tỉnh quyết nghị.

Phát huy những kết quả đạt được, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, cụ thể hóa bằng kế hoạch giám sát hằng quý, hằng tháng phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, tổ chức các đoàn giám sát, khảo sát phù hợp với từng nội dung giám sát. Hoạt động giám sát của Ban sẽ đi sâu vào từng vấn đề cụ thể, những vấn đề mà dư luận đang quan tâm.

Bài và ảnh: Quốc Hương