Nam Phi siết chặt an ninh trước thềm Hội nghị G20

Cảnh sát và quân đội Nam Phi đã tiến hành một cuộc ra quân quy mô lớn, huy động trực thăng, cảnh sát cơ động và nhiều đơn vị đặc nhiệm, nhằm bảo đảm an ninh trước nguy cơ bùng nổ hàng loạt cuộc biểu tình quanh khu vực Johannesburg, nơi sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế lớn (G20) vào cuối tuần này.

Nam Phi siết chặt an ninh trước thềm Hội nghị G20. Ảnh: APT.

Theo chính quyền Nam Phi, hơn 3.500 cảnh sát được điều động bổ sung, trong khi quân đội được đặt dưới quyền chỉ huy của Cơ quan tình báo và hoạt động chung quốc gia – bộ máy điều phối liên ngành phụ trách các lực lượng quân đội, cảnh sát và tình báo trong các sự kiện quy mô lớn.

Phó ủy viên Cảnh sát quốc gia Nam Phi, Trung tướng Tebello Mosikili, cho biết lực lượng chức năng dự báo biểu tình sẽ diễn ra không chỉ ở Johannesburg mà còn tại nhiều thành phố lớn khác trên cả nước. Bà nói: “Chúng tôi tôn trọng quyền biểu tình của người dân. Nhưng quyền đó phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, bảo đảm trật tự và an toàn”.

Lực lượng cảnh sát đã chỉ định các khu vực dành riêng để người biểu tình tụ tập, nằm gần trung tâm triển lãm – nơi đăng cai hội nghị và sát sân vận động bóng đá lớn nhất Nam Phi. Việc khoanh vùng được cho là biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro xung đột trực tiếp giữa người biểu tình và đoàn đại biểu quốc tế.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong buổi họp báo sau Hội nghị EU-Nam Phi tại Johannesburg, Nam Phi, ngày 20/11/2025. Ảnh: Reuters.

Trong diễn biến khác, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20, Nam Phi và Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/11 đã ký kết một thỏa thuận hợp tác về khoáng sản chiến lược, cam kết bảo vệ chủ nghĩa đa phương. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu tại cuộc họp báo: “Chúng tôi đã ký một thỏa thuận chưa từng có tiền lệ”. Ông nhấn mạnh nước này sẽ không chỉ dừng lại ở việc khai thác khoáng sản mà sẽ thúc đẩy chế biến ngay tại nguồn để từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU và Nam Phi cần các nguồn cung này để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch, đồng thời khẳng định tương lai kinh tế hai bên phụ thuộc vào những chuỗi cung ứng công bằng và ổn định.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, AP.