Tổng thống Mỹ tuyên bố không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo ông sẽ không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến tổ chức tại Johannesburg, Nam Phi vào ngày 22–23/11.

Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến tổ chức tại Johannesburg, Nam Phi từ ngày 22 - 23/11. Ảnh: Tân Hoa Xã

Phát biểu trước báo giới ngày 5/11, ông Trump khẳng định: “Tôi sẽ không đại diện cho đất nước chúng ta ở đó. Hội nghị này không nên được tổ chức tại Nam Phi” đồng thời cáo buộc chính quyền Nam Phi đang thực hiện “tịch thu đất đai” đối với cộng đồng người Afrikaner da trắng. Chính phủ Nam Phi đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc của ông Trump.

Tổng thống Mỹ tuyên bố không tham dự G20 tại Nam Phi. Ảnh: The Kyiv Independent

Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb gợi ý khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine bên lề hội nghị G20 nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, với tuyên bố rút lui của Washington, kế hoạch này gần như bị hủy bỏ.

Theo Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ thay mặt Mỹ tham dự hội nghị lần này. Về phía Nga, Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Vladimir Putin cũng sẽ không có mặt, cử Phó Chánh văn phòng Maksim Oreshkin đại diện thay thế.

Tổng thống Trump kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1 năm nay đã nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine, song nhiều tháng qua các đề xuất của Washington vẫn chưa đem lại tiến triển đáng kể do sự khác biệt về lập trường ngừng bắn và đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moskva còn quá lớn.

Một hội nghị tiềm năng giữa ông Putin và ông Trump tại thủ đô Budapest của Hungary cũng đã bị hủy bỏ. kể từ khi quay lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump chỉ gặp Tổng thống Putin một lần tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska ngày 15/8, trong khi vẫn tránh gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại các diễn đàn quốc tế, bao gồm cả hội nghị G7 hồi tháng 6 ở Canada.

Các nhà quan sát nhận định, sự vắng mặt của 2 nhà lãnh đạo hàng đầu Nga- Mỹ không chỉ phủ bóng lên các cuộc thảo luận kinh tế toàn cầu mà còn giáng một đòn mạnh vào hy vọng ngoại giao liên quan đến Ukraine.

Vân Bình

Nguồn: The Kyiv Independent, Tân Hoa Xã