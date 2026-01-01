Serbia sẽ khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Tổng thống Aleksandar Vucic tuyên bố, Serbia sẽ khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nhằm mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Ông đồng thời nhấn mạnh, Serbia đang tăng cường năng lực quốc phòng một cách có tính toán, nhằm tăng cường năng lực phòng vệ quốc gia và bổ sung nguồn nhân lực cho lực lượng vũ trang, trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu gia tăng các biện pháp củng cố năng lực quốc phòng và mở rộng lực lượng vũ trang trước những biến động an ninh khu vực.

Lực lượng vũ trang quân đội Serbia. Ảnh: Tvp World

Phát biểu trên kênh truyền hình Pink TV, ngày 31/12 Tổng thống Serbia Vucic cho biết, thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự vẫn đang được hoàn thiện, tuy nhiên có thể sẽ kéo dài khoảng 75 ngày. Theo nhà lãnh đạo Serbia, kế hoạch ​​này không nhằm mục đích gây gánh nặng cho giới trẻ, mà là để chuẩn bị cho thanh niên trách nhiệm của người trưởng thành và nghĩa vụ công dân. Tổng thống Vučić nói: “Điều này có lợi cho xã hội nói chung. Thanh niên sẽ học được tinh thần trách nhiệm và chương trình sẽ không gây khó khăn cho họ, Mức độ kỷ luật sẽ không nghiêm ngặt như trước đây.”

Theo kế hoạch đề ra, tất cả nam giới từ 19 đến 27 tuổi sẽ phải nhập ngũ. Chương trình sẽ bao gồm hai tháng huấn luyện quân sự chuyên sâu, tập trung vào các kỹ năng cơ bản như sử dụng vũ khí, chiến thuật và thể lực, sau đó là hai tuần diễn tập thực địa để áp dụng kiến thức vào thực tế. Điều này đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động huấn luyện trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đối với phụ nữ, việc tham gia vẫn là tự nguyện. Tổng thống Vucic lưu ý, ngay cả ở hình thức tự nguyện, kế hoạch này cũng mang lại cho giới trẻ ý thức trách nhiệm và một cách thức cụ thể để đóng góp cho đất nước. Những công dân từ chối nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm, đạo đức hoặc tư tưởng, có thể chọn phục vụ dân sự, chẳng hạn như làm việc cộng đồng, hỗ trợ y tế hoặc môi trường. Tuy nhiên, thời gian này sẽ kéo dài hơn, khoảng 150 ngày, gấp đôi so với chương trình quân sự tiêu chuẩn. Theo ông Vucic, cấu trúc này đảm bảo cả sự tôn trọng niềm tin cá nhân và sự công bằng trong hệ thống, từ đó củng cố tinh thần đoàn kết xã hội.

Trước năm 2011, Serbia duy trì hệ thống nghĩa vụ quân sự bắt buộc, yêu cầu nam giới trẻ tuổi phải phục vụ trong quân đội. Tuy nhiên, vào năm 2011, dưới sức ép của cải cách và hội nhập châu Âu, Chính phủ Serbia đã bãi bỏ chính sách này, chuyển sang mô hình quân đội chuyên nghiệp tình nguyện.

Tuyên bố của Tổng thống Vucic về việc tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc được đưa ra trong bối cảnh Serbia đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh, nhất là căng thẳng kéo dài với vùng lãnh thổ Kosovo, cũng như những biến động ở khu vực Balkan và ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Lê Hà.

Nguồn: Tvp World