Na Uy - Ukraine đẩy nhanh hợp tác sản xuất UAV

Na Uy và Ukraine vừa ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai sản xuất máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại Na Uy, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ quốc phòng song phương giữa hai nước.

Na Uy - Ukraine hợp tác sản xuất UAV, tăng tốc liên kết quốc phòng. Ảnh: Prompolit.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Na Uy ngày 27/4, thỏa thuận được ký kết tại thủ đô Kyiv, với sự tham gia của Đại sứ Na Uy tại Ukraine Lars Ragnar Aalerud Hansen và Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Sergiy Boyev. Đây được xem là một phần trong nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh – quốc phòng giữa hai quốc gia trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phía nhà sản xuất Ukraine cho biết đã thông báo với Bộ Quốc phòng Na Uy rằng những hệ thống UAV đầu tiên được sản xuất trên lãnh thổ Na Uy dự kiến sẽ được bàn giao cho Ukraine trước mùa hè năm nay. Điều này cho thấy tiến độ triển khai dự án được thúc đẩy nhanh chóng, đồng thời phản ánh nhu cầu cấp thiết của Kyiv trong việc bổ sung năng lực tác chiến bằng thiết bị không người lái.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore O. Sandvik nhấn mạnh, thỏa thuận lần này là một bước đi quan trọng và cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Na Uy và Ukraine. Ông cũng cho rằng việc phối hợp sản xuất UAV không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ quân sự trước mắt mà còn mở ra nền tảng hợp tác lâu dài giữa hai nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore O. Sandvik: Thỏa thuận phối hợp sản xuất UAV không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ quân sự trước mắt mà còn mở ra nền tảng hợp tác lâu dài với Ukraine trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Defence-industry.

Ngoài việc sản xuất UAV, thỏa thuận còn hướng tới thúc đẩy hợp tác công nghiệp song phương, bao gồm cả việc tăng cường chuỗi cung ứng và thiết lập các chương trình nghiên cứu, phát triển chung. Những nội dung này được kỳ vọng sẽ giúp hai bên tận dụng thế mạnh của nhau, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất và đổi mới công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng.

Theo giới phân tích, trong bối cảnh Ukraine ngày càng phụ thuộc vào công nghệ UAV trong chiến sự, việc mở rộng sản xuất ra nước ngoài, đặc biệt tại các quốc gia châu Âu như Na Uy, được xem là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định và giảm áp lực lên cơ sở hạ tầng trong nước. Thỏa thuận mới ký kết vì vậy không chỉ mang ý nghĩa hợp tác song phương mà còn phản ánh xu hướng quốc tế hóa ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine trong giai đoạn hiện nay.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua