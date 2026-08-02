Mỹ đề nghị chi 18,2 tỷ USD bổ sung kho tên lửa đánh chặn sau xung đột với Iran

Lầu Năm Góc đã đề nghị Quốc hội Mỹ cấp 18,2 tỷ USD để bổ sung kho dự trữ các loại tên lửa đánh chặn và vũ khí chính xác, trong bối cảnh quân đội nước này đối mặt với nguy cơ suy giảm năng lực dự trữ sau cuộc xung đột với Iran.

Lầu Năm Góc đã yêu cầu Quốc hội cấp 18,2 tỷ đô la để bổ sung hệ thống tên lửa Patriot, THAAD, Tomahawk và các loại tên lửa tiên tiến khác sau cuộc xung đột với Iran, làm nổi bật những lo ngại về kho vũ khí của Mỹ bất chấp những lời đảm bảo của Tổng thống Trump. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, khoản kinh phí trên nằm trong gói ngân sách khẩn cấp trị giá 67 tỷ USD cho năm tài chính hiện tại. Đề xuất tập trung vào các loại vũ khí mà giới lập pháp, quan chức Lầu Năm Góc và các chuyên gia quốc phòng cho rằng Mỹ đang thiếu hụt ở mức đáng lo ngại.

Cụ thể, Lầu Năm Góc đề xuất chi 5,75 tỷ USD để mua thêm tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), 5,57 tỷ USD để bổ sung tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 (MSE) và 3,28 tỷ USD cho ba biến thể của dòng tên lửa Standard Missile của Hải quân. Ngoài ra, kế hoạch còn bao gồm việc mua thêm tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa Precision Strike Missile (PrSM) cùng 100 triệu USD để mua tên lửa không đối không (JATM) do Lockheed Martin phát triển, hiện chưa được đưa vào trang bị.

Các tài liệu gửi tới các ủy ban quốc phòng của Thượng viện và Hạ viện Mỹ cho thấy đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Washington lo ngại về mức độ hao hụt kho dự trữ vũ khí sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran và đánh chặn các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Theo Bloomberg, các số liệu ngân sách cũng giúp giới phân tích đánh giá rõ hơn quy mô sử dụng vũ khí của Mỹ trong cuộc xung đột, khi quân đội nước này đã phóng tổng cộng 13.629 quả đạn và tên lửa vào các mục tiêu tại Iran từ cuối tháng 2 đến khi hai bên đạt lệnh ngừng bắn vào tháng 4.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine đã cảnh báo trong các cuộc trao đổi nội bộ rằng, việc nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran có thể làm cạn kiệt đáng kể lượng tên lửa đánh chặn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Ảnh: AP.

Trước đó, báo New York Times, dẫn các nguồn tin, cho biết Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine đã cảnh báo trong các cuộc trao đổi nội bộ rằng, việc nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran có thể làm cạn kiệt đáng kể lượng tên lửa đánh chặn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump bác bỏ những lo ngại này, khẳng định quân đội Mỹ sở hữu lượng đạn dược “nhiều hơn rất nhiều” so với nhu cầu và các nhà thầu quốc phòng đang sản xuất vũ khí với quy mô “chưa từng có”.

Thanh Vân

Nguồn: Tass, Moneycontrol.